Başsavcılıktan Sadettin Saran açıklaması: 'Bilirkişi raporu ulaşmadı'

“Uyuşturucu” soruşturması kapsamında önce ifadeye çağırılıp, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan uyuşturucu testinin sonucunun pozitif çıkmasının ardından itiraz eden ve “Hayatım boyunca kullanmadım” diyen Saran, özel bir laboratuvara giderek ikinci kez test verdi.

Saran, elde edilen ek deliller nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Savcılıkta tekrar ifade veren Saran, bu kez haftada iki gün imza atmak şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan son açıklamada ise Saran hakkında, “Laboratuvar sonuçları temiz çıktı” şeklinde haberler yapıldığı ancak ikinci test sonucunun “temiz” çıktığına dair herhangi bir raporun soruşturma dosyasına ulaşmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan 2025/265190 sayılı soruşturması kapsamında; * *TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma,**Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak* suçundan şüpheli Saadettin SARAN hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin “özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı “ şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de; ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır. Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolik materyal incelemesine dair tek rapor kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu’nun hazırlamış olduğu rapordur . Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir.”