Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başsavcılıktan Sadettin Saran açıklaması: 'Bilirkişi raporu ulaşmadı'

Başsavcılıktan Sadettin Saran açıklaması: 'Bilirkişi raporu ulaşmadı'

29.12.2025 16:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Başsavcılıktan Sadettin Saran açıklaması: 'Bilirkişi raporu ulaşmadı'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın özel laboratuvar sonuçlarının temiz çıktığı haberlerine ilişkin soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmadığını açıkladı.

“Uyuşturucu” soruşturması kapsamında önce ifadeye çağırılıp, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan uyuşturucu testinin sonucunun pozitif çıkmasının ardından itiraz eden ve “Hayatım boyunca kullanmadım” diyen Saran, özel bir laboratuvara giderek ikinci kez test verdi.

Saran, elde edilen ek deliller nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Savcılıkta tekrar ifade veren Saran, bu kez haftada iki gün imza atmak şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan son açıklamada ise Saran hakkında, “Laboratuvar sonuçları temiz çıktı” şeklinde haberler yapıldığı ancak ikinci test sonucunun “temiz” çıktığına dair herhangi bir raporun soruşturma dosyasına ulaşmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan 2025/265190 sayılı soruşturması kapsamında; * *TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma,**Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak* suçundan şüpheli Saadettin SARAN hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin “özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı “ şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de; ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır. Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolik materyal incelemesine dair tek rapor kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu’nun hazırlamış olduğu rapordur . Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir.”

İlgili Konular: #kokain #Sadettin Saran

İlgili Haberler

CHP lideri Özgür Özel’den 'Sadettin Saran' açıklaması: ‘Kötü niyetli ve düşmanca’
CHP lideri Özgür Özel’den 'Sadettin Saran' açıklaması: ‘Kötü niyetli ve düşmanca’ CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınmasına ilişkin “Saran’ın Fenerbahçe kulübündeyken jandarmayla adeta kulübün basılması, jandarmanın alıp götürmesi özensizliğin ötesinde kötü niyet ve düşmancadır” dedi.
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti! Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, mevcut başkan Sadettin Saran'a destek ziyaretinde bulundu.
Rüştü Reçber'den Sadettin Saran'a destek: 'Tek yumruk haline gelen bir camia...'
Rüştü Reçber'den Sadettin Saran'a destek: 'Tek yumruk haline gelen bir camia...' Fenerbahçeli eski milli kaleci Rüştü Reçber, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında açıklamalarda bulundu.