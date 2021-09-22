Saray'ın medya ödülleri törenini yapan organizatörden itiraf gibi açıklama
Saray'da düzenlenen ve bütün ödülleri yandaş isimlere giden "6. Anadolu Medya Ödülleri” törenin organizatöründen itiraf gibi açıklama geldi. AKP'den Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi de olan ANADOLU Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan konu hakkında açıklama yaptı.
ANADOLU Yayıncılar Derneği’nin, “6. Anadolu Medya Ödülleri” töreni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da çeşitli kategorilerde ödüle layık görülen isimlere ödüllerini verdi. Ödülleri dağıtan derneğin Başkanı Sinan Burhan'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde AKP'den Meclis Üyesi olduğu ortaya çıktı.
Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'e konuşan Burhan, tartışma yaratacak bir itirafta bulundu. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Yönetim Kurulu ile beraber ödül alacak isimleri belirlediklerini savunan Burhan, “Ödülleri belirlerken kendi dünya görüşümüz ve medeniyet anlayışımızı dikkate aldık. Emek kadar bu konular da önemli. Biz ezan, bayrak, cumhuriyet diyen bir sivil toplum kuruluşuyuz. Tarafsızlık iddiamız yok. Gazeteciler Cemiyeti ya da Basın Konseyi ödüllendirme yaparken başörtülüye ödül verdi mi?” dedi.
Burhan, töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ABD'ye gitti ve, “Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine ABD gezisine katılıyorum. Otel ve yemek masraflarını ben ödüyorum” dedi.
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