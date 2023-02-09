Sarıgül nine, depremzedelere destek olmak için ineğini sattı

Kars'ta 70 yaşındaki Sarıgül Kaçan, ineğini satarak karşılığında aldığı 13 bin TL'yi depremzedelere gönderdi.

AA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 13:04
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen yurttaşlar için düzenlenen bağış kampanyasına Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde yaşayan Sarıgül Nine de destek verdi.

İneğini 13 bin lira karşılığında satan Kaçan, parayı depremzedelere bağışlamak üzere köy muhtarı oğlu Selahattin Kaçan aracılığıyla Akyaka Kaymakamlığı'na gönderdi.

Kaçan, "Depremzedelere, köylülerimiz halkımız için mal yollasalardı içine katıp yollayacaktım. Düveyi satıyorum ve Kaymakam Bey'e parasını teslim edeceğim. Ölenlerin, enkaz altında kalanların hayrına gönderiyorum" dedi.


Kars deprem Destek bağış

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