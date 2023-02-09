Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybında artış: 12 bin 873'e yükseldi

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 08:57

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 10:59

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle yıkıldı. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde depremlerin yarattığı yıkımdaki son durumu AFAD açıkladı.

AFAD'ın 08.53'te yaptığı son dakika açıklamasına göre, 12 bin 873 yurttaşımız yaşamını yitirdi; 62 bin 937 kişi yaralandı. Öte yandan bölgede, 1.117 artçı deprem meydana geldi.

SAKOM'dan aktarılan bilgilere göre, Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’ler ve uluslararası arama kurtarma görevlilerinden oluşan toplam 24 bin 727 arama kurtarma çalışanı görev yapıyor.

AFAD'ın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 113 bin 201’dir. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjö vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5.557 araç sevk edilmiştir."