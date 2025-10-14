Sarıhan’a AABF'den ödül

Avukat, insan hakları savunucusu ve 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan’ın cezaevi anılarının yer aldığı "Cam Bardaklar Kırılsın" isimli tiyatro oyunu Almanya'nın Köln şehrinde sahnelendi.

Köln Porz’ta sahnelenen oyun sonrası oyunun yazarı Sarıhan’a "Madımak Katliamı davalarında gösterdiği emekler nedeniyle" Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Genel Başkanı Hüseyin Mat imzalı teşekkür plaketi takdim edildi.

Sarıhan’a “İnsan hakları mücadelesine adanmış yaşamınız, adalet arayışındaki sarsılmaz kararlılığınız ve Sivas Madımak Katliamı davalarındaki gösterdiğiniz özverili emeğinize teşekkürlerimizi sunuyoruz” yazılı plaketi AABF Genel Sekreteri Ufuk Çakır takdim etti.

Sarıhan, plaketi aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Acılara karşı direnişin çeşitli yöntemleri var. Hepimiz ortak acılarla yaşıyor, onlara karşı direnmeye çalışıyoruz. Acıya karşı direniş yöntemi olarak Alevi örgütlenmesinin ne kadar güçlendiğine tanıklık etmiş biriyim. Tohum toprağa düşerse, düşen tohum mutlaka meyvesini veriyor” dedi.