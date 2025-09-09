Sarıyer'deki Özgür Özel'in ofisinin olduğu binanın önünde bekleyiş sürüyor

2 Eylül’de İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.
Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi, Sarıyer’deki mevcut il başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Yeni adres olarak Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nın bulunduğu bina geçici olarak İl Başkanlığı binası olarak belirlendi.
ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın bulunduğu Sarıyer’deki binanın etrafında polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
Çevik Kuvvet ekipleri binanın önündeki nöbetine devam ediyor.