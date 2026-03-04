Satılan iş hanı, 50 bin kitaplık kütüphanenin kapanmasına sebep oldu: Tunceli kayyımı kütüphane kapattı

Tunceli Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Vali Şefik Aygöl, geçtiğimiz yılın sonlarında, belediyeye ait iş hanını, yapılan ihale sonucunda 162 milyon liraya sattı. Tunceli merkez Moğultay Mahallesi’nde bulunan iş hanı, tüm tepkilere ve itirazlara karşın içerisindeki kurum ve kuruluşlarla birlikte el değiştirdi. İş hanının içerisinde, Tunceli’de özgün modeliyle kentin kültürel belleğinin en önemli duraklarından biri olan Vecihi Timuroğlu Kütüphanesi ve Sergi Salonu da bulunuyor.

İÇERİSİNDE 50 BİN KİTAP BULUNUYOR

2021 yılında araştırmacı-yazar Mesut Özcan tarafından, dönemin Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu ile imzalanan protokol çerçevesinde kurulan ve bünyesinde binlerce nadide eser barındıran kütüphane, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sanat, Edebiyat, Tarih ve Kültür Araştırmaları Vakfı (SETKAV) Başkanı Mesut Özcan, kendi olanaklarıyla Vecihi Timuroğlu, Adnan Yücel, Prof. Dr. Cevat Geray, Abdullah Nefes, Işıtan Gündüz, Dr. Mehmet Yıldırım, Dr. Ali Nejat Ölçen gibi önemli isimlerin de aralarında bulunduğu birçok isme ait 50 bin kitaplık kütüphaneyi kurdu. Arşiv niteliği de taşıyan kütüphane, birçok ressamın eserine de ev sahipliği yapıyor.

‘BU KÜTÜPHANE TUNCELİ’DE KALMALI’

Konuya ilişkin açıklama yapan Özcan, 1 Mart itibarıyla kütüphanenin kapandığını söyleyerek, söz konusu kültürel mirasın Tunceli’de kalması gerektiğini vurguladı. Özcan, SETKAV aracılığıyla kütüphaneyi yeniden açmak istediklerini belirterek “Ülkemizin en özgün kütüphanelerinden ve arşivlerinden biri olan bu kütüphane Tunceli’de kalmalı ve yeniden Tunceli’de açılmalı” dedi. Özcan, başta Tuncelililer olmak üzere tüm duyarlı kişi ve kurumlara SETKAV ile dayanışma çağrısında bulundu.