Savcılık görüntüler üzerine harekete geçti: Çocuğun yanında 'erotik video kaydı' yapan kadına soruşturma

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:23

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 10:51

Sosyal medyada bir kadın kullanıcının, bir çocuğun bulunduğu olduğu odada erotik canlı yayın takipçilerine görüntü verdiği anlar gündem oldu. Görüntüler üzerine savcılık harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülere ilişkin "Müstehcenlik ve hayasızca hareketler" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Savcılıkça kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi.

