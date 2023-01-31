Savcılık görüntüler üzerine harekete geçti: Çocuğun yanında 'erotik video kaydı' yapan kadına soruşturma
Sosyal medyada bir kadın kullanıcı hakkında, bir çocuğun bulunduğu odada çektiği video üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyada bir kadın kullanıcının, bir çocuğun bulunduğu olduğu odada erotik canlı yayın takipçilerine görüntü verdiği anlar gündem oldu. Görüntüler üzerine savcılık harekete geçti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülere ilişkin "Müstehcenlik ve hayasızca hareketler" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
Savcılıkça kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi.
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