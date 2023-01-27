Erotik mağazasından seks oyuncağı çalan adam, polisler tarafından aranıyor

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 12:46

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 12:50

Avustralyalı bir adam, alışveriş yapmak için girdiği Erotik mağazasından oldukça büyük bir seks oyuncağı çaldı.

Güvenlik kameralarına yakalandığını fark etmeyen adam hakkında polis tarafından arama kararı çıkarıldı.

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Toowoomba'da bulunan Love Heart Adult Shop'un sahibi Ash Sturner, mağazadaki "en büyük test cihazının" her zamanki vitrininde olmadığını fark etti.

Sturner, "Çalmak için çok büyük bir eşya, sanırım cebine koyma şekline bakılırsa ... personel oraya bakmazdı" dedi.

Sturner, hırsızın çaldığı seks oyuncağının fiyatının 114 euro olduğunu, bunun çalacağı "ilk" eşya olmayacağını söyledi.

"OYUNCAK HİJYENİK DEĞİL"

Sturner, "Gerçekten hijyenik değil. Seks oyuncaklarımızı her gün temizliyoruz ama sabah 9'dan akşam 6'ya kadar en az 10 kişi bu eşyalara dokunuyor" ifadelerini kullandı.

Sturner, mağazanın Facebook sayfasından hırsızı sert bir dille eleştirerek, "Bu muhtemelen bizim için olduğu kadar sizin için de garip olacak... (Hırsıza) Pantolonunuzdaki 7,5 inçlik güzel bir şey... Ne yazık ki sadece test cihazımız. Belki sizin bizden daha çok ihtiyacınız vardı ama şarj aleti olmadan uzun süre çalışmaz" dedi.

"ÖZÜR DİLEDİ"

Güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada viral olmasının ardından Sturner, hırsızın suçunu itiraf etmek için mağazanın Facebook sayfasına mesaj attığını söyledi.

Sturner, "Facebook sayfasına mesaj atarak üzgün olduğunu, kendisine para verildiğini ve bunu yapmaya cesaret ettiğini söyledi. Ama onu geri getirmeye çalışmadı. O ve partneri buradaydı, bu yüzden o seks oyuncağını alırken yanındaki kadın da personelin dikkatini dağıttı" dedi.