Savunma sanayi işçileri hükümetin teklifine tepkili: 'Güvenmediğimiz TÜİK verilerine göre enflasyon hesaplamaları yapılıyor'

600 bin kamu işçisi için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümet geçtiğimiz günlerde yeni teklifini sundu. İşveren tarafı kamu işçilerinin ücretlerine birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için gerçekleşen enflasyon oranını teklif etti. Yeni teklife ilişkin konuşan Türk Harb İş Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları ile çarşıda, pazarda gerçekleşen enflasyonun farklı olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Her ne kadar ilk 6 aya yüzde 24, ikinci 6 aya da gerçekleşen enflasyon 16,67 şeklinde bir teklif yapılmış olsa da teklif ortada. Bin 800 lira taban ücreti, bunun üzerine de yüzde 50 artış talep ediliyor. Bu talep ilk 6 ay için sadece yüzde 83 demek. Yüzde 83’ün karşılığına yüzde 24 ile gelinen bir teklif tabi ki başarılı bir teklif olarak ya da yeterli bir teklif olarak görülemez. Maalesef şu anda da biz aynı zamanda savunma sanayi işçileri olarak da rekabet gücünü artıracak, meslek etiklerini koruyacak aynı zamanda uğramış olduğumuz yüzde 70 kaybı da karşılayacak bir noktada değiliz.

Şu anda kendi sözleşmemizi de tekrar değerlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde Ankara’da bir toplantı yapacağız. Bu toplantıda Milli Savunma Bakanlığı ve TÜHİS’in bize atacakları adımlar önemli. Çünkü biz diğer iş kollarından farklı olarak beklentilerimizi dile getirdik. Gelebilecek teklifler nazarında eylem planı ya da ileriye dönük olarak yapacaklarımız noktasında bir karar vereceğiz.

"MAAŞLAR GÖRECELİ OLARAK BİR BASAMAK DÜZELTİLMİŞ GİBİ GÖZÜKSE DE BUNUN BİR 6 AY SONRA YETMEYECEĞİ AŞİKAR"

21 maddeye yakın bir teklifimiz var. Gelir vergisinde adalet dedik. Kayıplarımız yine aynı şekilde devam edecek önümüzdeki günlerde. Bize sadece ilk verilen 6 aylık zamda yüzde 24 zam teklifi yapılıyor. Bu teklifin diğer 6 aylık dilimlerinde ikinci, üçüncü, dördüncü 6 aylık periyodlarda geçekleşen enflasyon öneriliyor. Gerçekleşen enflasyon denmesi zaten insanların hiçbir şekilde refah payını alamaması ve enflasyona yenik düşmesi demektir. Geçen dönemdeki KÇP’de yaşadığımız senaryo da bunun aynısıydı. Algı olarak sadece güne uygun bir zam verilmiş gibi ya da sadece maaşlar göreceli olarak bir basamak düzeltilmiş gibi gözükse de bunun bir 6 ay sonra yetmeyeceği aşikar.

“HATIRI SAYILIR BİR REFAH PAYININ MUTLAKA EKLENMESİ GEREKİYOR”

Hiçbir şekilde güvenmediğimiz TÜİK verilerine göre enflasyon hesaplamaları yapılıyor. TÜİK’in enflasyonu masada farklı ama çarşıda, pazarda enflasyon çok daha farklı. Bu enflasyon oranlarına göre zam yapıldığı sürece emekçilerin, işçilerin ve bizim de temsil ettiğimiz savunma sanayi iş kollarının iki yıllık periyod içinde ezilmemesi mümkün değil. İnsanlar bu maaşlarla geçinemezler. O nedenle de ikinci üçüncü ve dördüncü 6 aylık periyodlarda şu anda verilen teklifin üzerine de hatırı sayılır bir refah payının mutlaka eklenmesi gerekiyor."