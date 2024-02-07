Savunma sanayinde üretim yaptığını iddia eden Ocakçı kayıplara karıştı

Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:01

Güncelleme: 07.02.2024 - 10:01

Yüksek getiri vaadiyle yapılan dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. İzmir’in Çiğli ilçesinde Ocakçı Holding ismiyle faaliyet yürüten Sedat Ocakçı ve siber güvenlik uzmanı olduğu iddia edilen Salih Han 2,5 milyar lira ile kayıplara karıştı. Ocakçı’ya 1 haftadır ulaşılamazken holdingin binası da 2 aylık elektrik ve su faturasının ödenmemesi üzerine boşaltıldı. Ocakçı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilirken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Sedat Ocakçı, yazılım ve savunma sanayi alanında üretim yapılacağını iddia ettiği Ocakçı Holding’i 2022 yılında kurdu. Şirketin kuruluşundan kısa süre sonra Kıbrıs’ta da şube açan Ocakçı çeşitli haber sitelerinde yapay zeka, drone, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklikte endüstriyel dönüşümün öncülerinden olmayı hedeflendiğini açıkladı. Ocakçı 2023 yılının eylül ayında memleketi Yozgat’ta İnsansız Hava Aracı (İHA) üretimi yapacağına yönelik reklam filmleri hazırlattı. Reklamlardaki iddiaya göre şirket 123 hektar alan üzerinde savunma sanayi tesisi kuracaktı. Üstelik Yozgat Valiliği de kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ocakçı’nın projesini tanıttı.

‘15 MİLYON LİRALIK YATIRIM’

Aradan 1 ay geçtikten sonra ise Ocakçı token olarak da bilinen kripto para yatırımlarına girişti. Ocakçı 2023 Ekim ayında, 15 milyon lira yatırım ile dünyanın ilk şehir tokeni olarak tanıtılan İzmir Token’in ilk yatırımcısı oldu.

Bu süreç içerisinde Ocakçı’nın binlerce kişiden yüzde 20’lere varan faiz vaadiyle para topladığı belirtildi. Son olarak Ocakçı 2,5 milyar lira ile holdingin siber güvenlik uzmanı olduğu belirtilen Salih Han ile kayıplara karıştı.

Ocakçı kayıplara karışmadan önce yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Gördüğünüz gibi buradayım canlıyım kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamanıza rağmen ben sistemimi kurdum, kuruyorum. Hızlı bir şekilde fon girişini sağlıyorum. Kazandıkça, azar azar hepinize o çok sevdiğiniz paraları göndereceğim. En başında ben hangi noktadaysam, yine hala aynı noktadayım. Canım ciğerim dediğim, kardeşim dediklerimin arkamdan söyledikleri umurumda değil. Herkes haklı. Bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım. Beni muhattap aldığınız gibi her zaman alacaksınız. Hiçbir yere gitmedim. İzmir’e de geleceğim. Merak etmeyin. Paranızı hazırlıyorum.”

SİTE ANINDA KAPATILDI

Ocakçı Holding sitesi ise dün öğlen saatlerinde kapatıldı. Sitede savunma sanayinde, siber güvenlik alanında geniş tecrübe sahibi oldukları belirtildi. Ayrıca sitede şu ifadelere yer verildi: “Ocakçı taktik düzeyde keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerine yönelik geliştirdiği özgün uçuş kontrol sistemine sahip, kompakt tasarımlı ve tek kişi tarafından taşınabilir Döner Kanatlı Gözcü İHA sistemleri ile öne çıkmaktadır.”

“DENETİM MEKANİZMASI KURULAMADI”

Emekli Tümamiral ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu söz konusu dolandırıcılık olayına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Savunma sanayisi ile ilgili denetleme mekanizmalarının temelini 5202 no’lu yasa (SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU) oluşturmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren kurumlara ve bu kurumlarda çalışan kişilere güvenlik belgelerinin verilmesi de yasa kapsamındadır. Bu belgeleri Milli Savunma Bakanlığı vermektedir. Askeri maksatlı herhangi bir ürün ya da hizmet üretmek isteyen tüm kurumların bakanlıktan alması gereken Milli Tesis Güvenlik Belgesi kapsamında yıllık denetlenmesi zorunluluktur. Ancak bu belgeyi almadan askeri maksatlı ürün veya hizmet ürettiğini ya da üreteceğini iddia eden kuruluşlar ve kişiler için herhangi bir denetim mekanizması kurulamamıştır. Savunma sanayimizle ilgili birtakım sorunların temelinde bu tür kurumsal eksiklikler vardır. Türk milletinin, silahlı kuvvetlerine ve dolayısıyla milli savunma sanayine hayranlığını, büyük sevgisini ve güvenini suistimal etmek isteyen bu tip yasa dışı oluşumlar her zaman karşımıza çıkacaktır.”