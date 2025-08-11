Savunma sanayisinde ‘ASSAN’ tartışması... Selçuk Bayraktar’a sıkça yer veren gdh’den suçlamalar: ASSAN’dan iddialara yanıt

Türkiye’nin mühimmat ve savunma sistemleri üretiminde önde gelen özel şirketlerinden biri olan ve 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan ASSAN, yasaya aykırı şekilde kadrolaşma, tedarik geciktirerek zarar oluşturma ve dolandırıcılık iddialarıyla kamuoyunda yer buldu. Türkiye’den Clash Report, 5 Ağustos’ta Ukrayna basınına -kaynak göstermeden- atıf yaparak, Ukrayna devlet savunma şirketi Spetsteknoeksport’un ASSAN ile 10,8 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını ancak ASSAN’ın ürünleri teslim etmediğini yazdı. Site, bu durumun “savaş suçu” olabileceğini iddia etti. Gündeme dair her şey (gdh) adlı haber sitesi ise önceki gün hem Clash Report’un iddialarını tekrarladı hem de konuyu bir adım ileri götürerek ASSAN’ın genel müdürü Gürcan Okumuş’u hedefine aldı.

gdh, BAYRAKTAR’A YAKIN OLARAK BİLİNİYOR

Bugüne kadar Selçuk Bayraktar ile ilgili çok sayıda olumlu habere imza atan, Youtube kanalında yayınladığı ilk 10 videonun 3’ünde Bayraktar’a yer veren gdh; Gürcan Okumuş’un daha önce TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Genel Müdürü olduğunu anımsatarak, “SAGE’deki görevinden alındıktan sonra ASSAN’a Genel Müdür olarak başlamasıyla birlikte, SAGE’de kritik görev yapan toplamda 18 uzman araştırmacı personel çeşitli sebeplerle iş bırakıp ASSAN’da ve alt şirketi olan Astech Defence firmasında işe başladı” iddiasında bulundu. gdh, normalde devlet bünyesinde olan TÜBİTAK’tan bir transfer yapılırken bunun onayının alınması gerektiğini, ancak ‘savunma kaynaklarına göre’ bu iznin alınmadığını ifade etti. Böylece SAGE’nin büyük zararlara uğradığını öne süren haber sitesi, “Astech Defence bünyesine katılan bu uzman araştırmacıların katılımının ardından kısa bir süre sonra TÜBİTAK SAGE’nin yıllardır geliştirmeye çalıştığı akıllı İHA mühimmatı ve yarı aktif lazer arayıcı başlıkların benzerleri bir anda ASSAN bünyesinde ortaya çıktı. Konuyu değerlendiren hukukçular, devlet bünyesinde geliştirilen stratejik teknolojilerin endüstriyel casusluk kapsamında usulsüz olarak şirketin bünyesine taşındığını belirtiyor” sözlerini kullandı. USULSÜZ KADRO VE TEDARİK SUÇLAMALARI

gdh’nin iddiaları bunlarla sınırlı kalmadı. Site, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki Makina Kimya Endüstrisi’nden de (MKE) 9 personelin ayrılarak ASSAN’da işe başladığını, bu transferin de hukuka aykırı olduğunu savundu. MKE’nin genel kurul kararı ile görevden alınan eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan’ın da, ‘MKE’nin bütün ticari sırlarına vakıf bir isim olarak’ ASSAN’ın avukatı olduğu kaydedilirken, Sayhan’ın, ‘mafya olarak bilinen Selahattin Yılmaz’ ile aynı masada olduğu fotoğraf gdh tarafından paylaşıldı. Haberde ayrıca, ASSAN’ın MKE’den 2022 yılının sonunda aldığı katı TNT ihalesindeki ürün teslimatlarını da süre uzatılmasına rağmen gerçekleştiremediği, 2025 yılında yaşanan bu tedarik sorunu nedeniyle ASSAN’ın MSB tarafından kamu ihalelerinden 2 yıl süreyle men edildiği kaydedildi.

‘YASAL YOLLARA BAŞVURULACAK’ DENMİŞTİ

gdh’nin haberine savunma sanayisini yakından takip eden uzman isimler tepki gösterirken, ASSAN’dan henüz yanıt gelmedi. Öte yandan ASSAN’ın, Clash Report’un 5 Ağustos tarihli haberine dönük 8 Ağustos’ta yaptığı yazılı açıklama sosyal medyada anımsatıldı. Açıklamada Ukrayna’daki süreçle ilgili “Şirketimiz, bu süreçte kendisinden talep edilen yükümlülüklerini yerine getirmiş, tüm süreç ilgili taraflarla sulh içerisinde neticelendirilmiştir. Taraflar arasında herhangi bir ihtilaf bulunmadığı gibi, hiçbir hukuki uyuşmazlık veya zarar da söz konusu değildir” denilmişti. Bu konuyla ilgili ‘savaş suçu’ ifadesinin ise ‘mesnetsiz’ ve ‘ciddiyetten uzak’ olduğu ifade edilmişti. Şirket, MSB tedarikini geciktirdiği iddiasına ise üstü kapalı şekilde, “Yatırımlarımızın üretime dönüşme sürecinde dahi sektörümüzün ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu harp malzemesi ve gereçlerinin daha kısa teslim süreleri ve çok daha uygun maliyetlerle tedarik edilmesine vesile olduğumuzu belirtmekten gurur duyuyoruz. Bu kapsamda Türk Savunma Sanayi’nin ihtiyaç duyduğu rekabetçi ortamın ve yüksek adetli seri üretim rakamlarını ortaya koyabilmek için azim ve kararlıkla çalışmaya devam edeceğimizi de kamuoyuna ilan ediyoruz” yanıtını vermişti. Söz konusu haberlerin itibar zedeleyici olduğu ve yasal yollara başvurulacağı aktarılmıştı.