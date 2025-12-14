Sayılı günler kaldı: Yılbaşında kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan güncel değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde aralık ayının son günlerinde "aşırı soğuk" bir hava dalgası beklenmiyor.

Yılbaşı gecesi yurdun batı kesimlerinde yağmurlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, kar yağışının yalnızca doğu illeri ile yüksek kesimlerde görülmesi tahmin ediliyor.

BATI İLLERİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENMİYOR

31 Aralık 2025 gecesi İstanbul, İzmir ve Antalya gibi batı ve güney illerinde kar yağışı beklenmiyor.

Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, bölgenin aralıklarla yağmur geçişlerine sahne olabileceği öngörülüyor.

Özellikle İstanbul'da yılbaşı gecesi parçalı çok bulutlu ve yer yer yağmurlu bir havanın hakim olması, termometrelerin ise gece saatlerinde 6-8 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BEYAZ ÖRTÜYLE GİRECEK

Yurdun doğusunda ise kış koşulları etkisini sürdürecek. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde halihazırda etkili olan kar yağışının, yılbaşı gecesi de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de hafif kar yağışı ve karla karışık yağmur geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor.

Başkent Ankara'da ise yılbaşı gecesi yağış beklenmezken, havanın çok bulutlu ve soğuk geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu genelinde yüksek basıncın etkisiyle gece ve sabah saatlerinde yoğun sis ve pus hadisesinin görülebileceği, bu durumun görüş mesafesini düşürebileceği belirtildi.

OCAK AYINDA SOĞUK HAVA DALGASI

Meteoroloji kaynakları, aralık ayının genel itibarıyla yumuşak geçtiğini, ancak Ocak 2026'nın ortasından itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yeni bir soğuk hava dalgasıyla birlikte batı bölgelerde de kar yağışının görülebileceğini işaret etti.