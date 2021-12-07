Sayıştay, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin skandalı ortaya koydu

07 Aralık 2021 Salı, 04:00

Sayıştay’ın AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı denetim raporuna göre, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’in kurucusu olduğu özel hastane, yetkisi olmamasına karşın belediyeye ait alanda yurttaşlara valeler ile ücretli otopark hizmeti verdi.

Raporda belediyenin aynı konuda 2019’da da uyarıldığı belirtilerek “İdare cevabında bulgu konusu edilen hususa katıldığını ifade etmiştir” denildi.

Sayıştay’ın AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin 2020 yılı denetim raporu yayımlandı. Raporda, belediyeye ait alanlarda yetkisiz kişilerin otopark işlettiği belirtildi. AKP’li Mustafa Esgin’in kurucusu olduğu özel hastanenin, Dikkaldırım Mahallesi’nde 6. Park Sokak’ı otopark olarak işlettiği aktarılan raporda, “Hastanenin sokağı vale hizmetinde kullandığı tutanakla tespit edilmiştir” denildi.

Raporda bu durumunun kanunlara aykırı olduğu vurgulanarak, “2918 sayılı kanununda; karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücretinin, büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi veya bu idare tarafından işletme izni verilen gerçek veya tüzel kişilerce alınacağı, bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişinin herhangi bir şekilde park ücreti alamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu hükme aykırı olarak park ücreti alan veya almaya teşebbüs edenlerin, fiilleri daha ağır bir ceza gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir” ifadelerine yer verildi.

"YETKİSİZ KULLANIM"

Ayrıca, konu hakkında belediyenin 2019 yılında da uyarıldığı anımsatılan raporda, belediyenin uygunsuz işlemi kabul ettiği aktarılarak şu ifadelere yer verildi: “İdare cevabında bulgu konusu edilen hususa katıldığını ve il genelinde yetkisiz kullanımın olup olmadığına dair ilçe belediyelerine yazı gönderdiğini, gelen yazılara istinaden bulguda belirtilen yerler hariç yetkisiz kullanımın olmadığını ifade etmiştir. Özel hastane tarafından yetkisiz kullanılan otoparkın BURULAŞ’a devrinin yapılacağı belirtilmiş, ayrıca bu yer için geçmişe yönelik ecrimisil çıkarılması çalışmasının başladığını beyan etmiştir. 2019 yılı Sayıştay raporunda da yer alan yetkisiz otopark kullanımına ilişkin hususun sonlandırılmasına dair idare tarafından beyan edilen çalışmalar ilerleyen denetim dönemlerinde incelenecektir.”