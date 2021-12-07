Sayıştay, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin skandalı ortaya koydu
AKP’li Esgin’in ortağı olduğu hastane yetkisi olmamasına karşın yurttaşlardan ücret aldı. Belediyeyi uyaran Sayıştay, işlemin cezaya tabi olduğunu belirtti.
Sayıştay’ın AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı denetim raporuna göre, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’in kurucusu olduğu özel hastane, yetkisi olmamasına karşın belediyeye ait alanda yurttaşlara valeler ile ücretli otopark hizmeti verdi.
Raporda belediyenin aynı konuda 2019’da da uyarıldığı belirtilerek “İdare cevabında bulgu konusu edilen hususa katıldığını ifade etmiştir” denildi.
Sayıştay’ın AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin 2020 yılı denetim raporu yayımlandı. Raporda, belediyeye ait alanlarda yetkisiz kişilerin otopark işlettiği belirtildi. AKP’li Mustafa Esgin’in kurucusu olduğu özel hastanenin, Dikkaldırım Mahallesi’nde 6. Park Sokak’ı otopark olarak işlettiği aktarılan raporda, “Hastanenin sokağı vale hizmetinde kullandığı tutanakla tespit edilmiştir” denildi.
Raporda bu durumunun kanunlara aykırı olduğu vurgulanarak, “2918 sayılı kanununda; karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücretinin, büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi veya bu idare tarafından işletme izni verilen gerçek veya tüzel kişilerce alınacağı, bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişinin herhangi bir şekilde park ücreti alamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu hükme aykırı olarak park ücreti alan veya almaya teşebbüs edenlerin, fiilleri daha ağır bir ceza gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir” ifadelerine yer verildi.
"YETKİSİZ KULLANIM"
Ayrıca, konu hakkında belediyenin 2019 yılında da uyarıldığı anımsatılan raporda, belediyenin uygunsuz işlemi kabul ettiği aktarılarak şu ifadelere yer verildi: “İdare cevabında bulgu konusu edilen hususa katıldığını ve il genelinde yetkisiz kullanımın olup olmadığına dair ilçe belediyelerine yazı gönderdiğini, gelen yazılara istinaden bulguda belirtilen yerler hariç yetkisiz kullanımın olmadığını ifade etmiştir. Özel hastane tarafından yetkisiz kullanılan otoparkın BURULAŞ’a devrinin yapılacağı belirtilmiş, ayrıca bu yer için geçmişe yönelik ecrimisil çıkarılması çalışmasının başladığını beyan etmiştir. 2019 yılı Sayıştay raporunda da yer alan yetkisiz otopark kullanımına ilişkin hususun sonlandırılmasına dair idare tarafından beyan edilen çalışmalar ilerleyen denetim dönemlerinde incelenecektir.”
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
En Çok Okunan Haberler
- El Cezire'nin 'Sedat Peker gözaltında' ikilemi
- Kavcıoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te çok sert konuşma
- Akaryakıta dev zam sinyali
- Sigaraya gelecek dev zammı açıkladı
- 32 milyon haneye kötü haber
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Omicron varyantının ayırt edici özelliği ortaya çıktı!
- Bahçeli: Başkan ben olacağım
- Memura ek zam geliyor