Sayıştay’dan çarpıcı rapor: Sağlık Bakanlığı hastaneleri 'sağlıklı' yönetemiyor

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı’na ilişkin “2024 yılı denetim raporunu” yayımladı. Raporda; Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce ihalesi gerçekleştirilen 23 adet anahtar teslim yapım işlerinde hizmet alımlarına ilişkin sözleşme sürelerinin yapılacak işin büyüklüğünden ve niteliğinden bağımsız, yetersiz ve birçok işin sözleşme süreleri içerisinde tamamlanamadığı tespitine yer verildi.

HASTANEYE KALORİFER, HAVALANDIRMA KOYMAYI UNUTMUŞLAR

Bunun yanı sıra yine bakanlığın 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi’nin yapım işinde kalorifer, havalandırma ve duman tesisatına ilişkin birçok temel gereksiniminin sağlanmadığı ve 75 yataklı Hatay Samandağ Devlet Hastanesi’nin yapımında ise ameliyathaneler için zorunlu olan kurşun kaplama imalatının bulunmadığı kaydedildi. Şehir hastanelerindeki bu sıkıntıların yanı sıra bakanlığın yapım işinde ilgili mevzuata uygun olmayan kefalet senetlerini teminat olarak kabul ettiği belirtildi. Bu tespite karşın bakanlığın Sayıştay’a herhangi bir yanıt vermediği de bildirildi.

EKİPMAN VE İLAÇLARDA SORUNLAR ÇÖZÜLEMİYOR

Yapım işlerinin yanı sıra hastane ekipmanlarında ve ilaç temininde bakanlığın eksik kaldığı da rapora yansıdı. Denetim raporunda; hastanelerde anlaşmalı şirketler tarafından tedarik edilmesi ve kurulması gereken tıbbi ekipmanda eksiklikler ve uygunsuzluklar olduğu, arızalı tıbbi ekipmanların görevli şirketler tarafından onarımlarının gerçekleştirilmediği kaydedildi. Ayrıca; sağlık tesisleri tarafından temin edilen ve ilaç hazırlama ünitesinde hazırlanan kemoterapi ilaçlarının stok takibinde ve süreç yönetiminde aksaklıklar bulunduğu belirtildi. Kütahya Şehir Hastanesi’nde ise yapı kullanma izin belgesi alınmaması nedeniyle hemodiyaliz hizmetinin verilemediği ve sözleşme haklarının kullanılamadığı aktarıldı.

RANDEVULARDAKİ GECİKMELER RAPORDA

Sayıştay, KOİ modelli şehir hastanelerindeki bir sorunun ise randevu sisteminde yaşandığını belirledi. Raporda; görüntüleme hizmetlerine ilişkin randevu verme ve laboratuvar hizmetlerine ilişkin sonuç verme sürelerinde önemli düzeyde gecikmelerin yaşandığı, bunların çoğunluğunun da yardım masasına bildirilmediği aktarıldı. Sayıştay, bu sorunun nedeninin araştırılması ve çözümü için hizmet seviyesi anlaşması parametresinden çağrı açılarak hata puanı ve ceza kesintisi gibi yaptırım mekanizmalarının uygulanması gerektiğini kaydetti.