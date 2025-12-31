Sayıştay’dan PTT için kritik uyarı: Yılların PTT’sini ne hale getirdiler!

Sayıştay’ın Meclis’e sunduğu PTT Denetim Raporu’na göre, şirketin finansal dengesi bozuldu. Bu nedenle de finansman ihtiyacı ve giderleri arttı. Raporda, “Şirketin emanet niteliğindeki kısa vadeli borçlarının ve mevcut ödeme yükümlülüklerinin ekstra finansman maliyetine katlanılmadan şirketin mevcut hazır değerleriyle karşılanamayacak düzeyde olduğu” vurgulandı. Bu durumun sürdürülebilirlik açısından önemli sakıncalar doğurduğu belirtildi.

‘ÖDEYEMEME İHTİMALİ’

Şirketin cari oranının düşük olmasının şirket açısından olumsuz bir durum olduğuna işaret edilen raporda, “Çünkü bu oran, şirketin borçlarını ödeyememe ihtimali olduğunu ortaya koyar ki bu husus, şirketin imajını zedeleyecektir” denildi. PTT A.Ş’nin mali tabloları ile borç ve alacaklarına dair bilgiler incelendiğinde, kısa vadeli borçlarının önemli bir kısmının emanet niteliğindeki ve her an talep edilebilecek durumda olan posta çeki ve havale mevduatlarından oluştuğu kaydedildi. Kısa vadeli alacaklarının önemli bir kısmının da şirketin yürütmekte olduğu hizmetler karşılığında oluşan kamu alacakları olduğu belirtildi. Rapora göre, şirketin çeşitli bakanlıklardan toplam 3.4 milyar lira alacağı bulunuyor.

ZARAR ARTIYOR

Şirketin finansal durumunun, ödeme yükümlülüklerinin her geçen yıl daha fazla finansman ihtiyacı gerektirdiğini, bir yandan şirket borçları sürekli artarken, öte yandan finansman giderlerinin giderek daha da artma eğiliminde olduğunu gösterdiği kaydedildi. Bu durumun şirket zararının artmasında önemli bir rol oynadığına işaret edilen raporda, “Şirketin 2024 yılı zararının yüzde 26.4’ü finansman gideri kaynaklı olup, bu durumun şirketin mali sürdürülebilirliği açısından önemli bir risk oluşturduğu değerlendirilmektedir” denildi. Rapora göre, 2019 ve 2020 yıllarında zarar eden şirket, 2021 yılında 387 milyon TL, 2022 yılında 259 milyon TL, 2023 yılında 2.3 milyar TL, 2024 yılında ise 3.6 milyar TL zarar etti.