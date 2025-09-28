Sayıştay’ın, TSE denetim raporunda bazı bulgular yer aldı: İşte bunlar ‘standartsız’ işler!

MUSTAFA ÇAKIR

Sayıştay, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetiminde bazı bulgular saptadı. Hizmetlere ait ücretlerin tahsil edilemediği, çeşitli ödemelerde kurumsal tahsilat sisteminin kullanılmadığı, Bursa Yenişehir’de otomotiv test merkezi olarak tahsis edilen taşınmazın başkaları tarafından işgal edildiği, bazı hizmetlerin belirlenen sürelerde yerine getirilememesi nedeniyle idari para cezaları ödendiği tespit edildi.

12 BİN 519 İCRA DOSYASI

Sayıştay’ın raporunda yer alan bulgulardan bazıları şöyle:

TSE tarafından verilen bazı hizmetlere ait ücretlerin tahsilatında aksaklıklar yaşandığı, zamanında tahsil edilemeyen bu alacakların takibine ilişkin dava ve icra dosyalarının sürekli arttığı, takip ve tahsil işlemleri için yüksek tutarlarda giderlere katlanılmak zorunda kalındığı tespit edildi. Alacakların tahsili için açılan icra dosyalarının büyük kısmı yapılan tahsilat neticesinde kapandı. Ancak 2024 sonu itibarıyla 12 bin 519 adet icra dosyası açık bulunuyor. Kurumda icra dosyalarının takibi için bir birim oluşturulmuş olmakla birlikte, dosya sayısının kurum avukatlarının kapasitesinin çok üzerinde olması nedeniyle kurum dışından çok

sayıda avukatla sözleşme yapılmak zorunda da kalındı.

EFT, HAVALE İLE TAHSİLAT!

Hizmet bedellerine ilişkin olarak müşteriler tarafından yapılan ücret ve avans ödemelerinin bir kısmında kurumsal tahsilat sistemi yerine bankadan elektronik fon transferi (EFT) ve havale yönteminin kullanılması nedeniyle kurumun banka hesaplarına çok sayıda hatalı ücret ve avans ödemesi yapıldığı ve buna ilişkin çok sayıda iade işlemi yapılmak zorunda kalındığı tespit edildi.

ARAZİYE İŞGAL

TSE tarafından yapılması planlanan Bursa’daki Yenişehir Otomotiv Test Merkezi Projesi’nin yapılamadığı, bu amaçla tahsis edilen taşınmazın başkaları tarafından işgal edildiği ve işgal üzerine ecrimisil alınarak bu uygulamaya süreklilik kazandırıldığı tespit edildi. Yenişehir TSE Otomotiv Test Merkezi yapımı için seçilen arazi Bakanlar Kurulu tarafından 2014 yılında acele kamulaştırılmıştı. Ancak aradan 10 yıldan fazla süre geçmiş olmasına karşın projede bir gelişme olmadı. Arazi boş kaldı. Bunun üzerine bazı kişiler tarafından arazi işgal edilerek tarımsal faliyette bulunulmaya başlandı. Sonrasında da bu işgalcilerden ecrimisil alınması uygulamasına gidildi. Konu 2023 denetim raporunda da yer almıştı. Ancak 2024 yılında hiçbir gelişme olmadı.

HİZMETTE GECİKME

TSE’nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından servis olarak yetkilendirildiği akaryakıt ve LPG istasyonlarına ait ölçü aletlerinin muayene hizmetleri ile asansör muayene hizmetlerini yerine getirirken, bazı illerde muayenelerin yapılması sürelerinde gecikmeler yaşandığı tespit edildi. Bunun üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri tarafından idari para cezası uygulandı. Sayıştay, hizmetlerin süresi içerisinde yapılmasını sağlayacak sayıda personel istihdam edilmesini istedi.

HATALI KAYIT

Kurumun tapuda kayıtlı taşınmazlarından, tapu kaydı ile mevcut kullanım şekli farklılık gösterenler olmasına karşın bunların cins tashih işlemlerinin yapılmadığı da görüldü.