Sayıştay’ın Ulaştırma Bakanlığı tespitleri: Muhasebede yok

Sayıştay’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denetim raporuna göre, bakanlığın kullanımına tahsis edilen kamu konutlarının bir kısmının muhasebe kayıtlarında izlenmediği; spor salonu, spor sahaları, misafirhane ve otoparkların muhasebe kayıtlarına alınmadığı görüldü.

Bakanlık hizmet birimleri arasında yer alan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bazı yapım işi ve hizmet alım ihaleleri sonucunda düzenlenen sözleşmelerin işe ilişkin ihale dokümanında yer alan hususlara aykırı hükümler içerdiği belirlendi. Bakanlığa ait alacakların takibi konusunda yetkili ve görevli bir birim bulunmadığı tespit edildi.

TAKİP SİSTEMİ YOK

Karayolları Genel Müdürlüğü raporunda, yabancı plakalı araçlardan harf ve rakamları Latin alfabesinden olmayan bazı plakalı araçların otoyol geçiş ücreti ve idari para cezası alacak tahakkuk kayıtlarının muhasebe hesaplarına yansımadığı belirlendi. Bölge müdürlüklerinin yol ağları için alımını gerçekleştirdikleri rutin bakım, onarım ile kar ve buzla mücadele işlerinde kullanılan iş makinelerinde araç takip sistemi bulunmadığı görüldü.

GELİR KULÜBE, GİDER BÜTÇEYE!

Rapora göre, bakanlığın merkez kampüsü içerisinde yer alan spor kompleksindeki kapalı spor salonu ve iki adet açık spor salonu makam oluru ile Ulaştırma Spor Kulübü’nün sportif faaliyetlerinde kullanılmak üzere tahsis edildi. Ancak söz konusu faaliyetler çerçevesinde spor kulübü tarafından spor merkezindeki tesislerin diğer spor kulüplerine ve üçüncü kişilere kullandırılmak suretiyle gelir elde edildiği tespit edildi. Bu faaliyetler sonucu elde edilen gelirlerin spor kulübünün uhdesinde kaldığı ancak spor kompleksindeki giderlerin bakanlık bütçesinden gerçekleştirildiği görüldü.