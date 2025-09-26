Sayıştay raporu: Kamuda ‘çifte maaş’, özel hastanelerde ‘fazla ücret’ oyunu

Sayıştay’ın SGK denetim raporunda, kurumun merkez ve taşra birimlerinde kiraya verdiği taşınmazlara ilişkin bilgiler incelendiğinde, özellikle 1 yıl süreli sözleşme imzalanmasına karşın aynı taşınmazların 15,

28, 33, 47 yıl gibi çok uzun yıllar aynı kira sözleşmesiyle kullandırılmaya devam edildiği tespit edildi. Oysa yönetmelik hükümlerine göre kiralama süreci biten taşınmazların aynı kiracıya doğrudan kiraya verilmesi yönünde düzenleme yok. Ancak, kiracılarla yapılan sözleşmelerde, sözleşmenin taraflarca iptal edilmemesi halinde süre sonunda 1 yıl daha devam edeceği şeklinde hükümlere yer verildi. Kira sözleşmesi bittikten sonra sözleşmeye itinaden kiralanmasına devam edilen taşınmazların kira bedeli güncellemelerinin rayiç değerler dikkate alınmadan yapıldığı ve yapılan bu artışlara karşın teminat tutarlarının güncellenmediği görüldü.

YAŞLILIK AYLIĞINA GSS PRİMİ

Yaşlılık aylığı alan bazı kişilere hatalı olarak GSS primi tahakkuk ettirildi. Sahte işyeri olduğu tespit edilen yerlerde sahte sigortalı olarak bildirilen kişilere ise ilgili dönemler için GSS primi tahakkuk ettirilmediği tespit edildi.

İcraya verilen kurum alacakları tahsil edilemedi. İcralık olan alacak miktarı toplam 274.5 milyar lira olurken, tahsil edilen alacak miktarı ise 102.2 milyar lirada kaldı. İcra tahsilat oranı yüzde 37.25 oldu. Kurum tarafından haciz işlemi uygulanan araç sayısının yüksek olmasına karşın yakalama şerhi konulan araç sayısının oransal olarak düşük kaldığı görüldü. Kurumun 2023 ve 2024 yıllarında ülke genelinde haciz işlemi uygulamış olduğu araçların yüzde 92.03’ünde haciz şerhi, yüzde 6.22’sinde yakalama şerhi ve yüzde 1.75’inde ihtiyati haciz veya satış şerhi bulunduğu tespit edildi.

ÇİFTE MAAŞ

Emeklilik veya yaşlılık aylığı alan bazı kişilerin bu aylıkları kesilmeksizin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, müesseseleri, işletmeleri ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarında görev aldıkları tespit edildi. SGK tarafından aylığın kesilmesi gerektiği anlaşılanlara aylık kesme ve borç çıkarma işlemleri yapıldı. Ancak yaşlılık aylığının durdurulması gerekirken bazı kişilerin aylıklarının ödenmeye devam ettiği ve borç çıkarma işleminin yapılmadığı tespit edildi.

HASTALARDAN FAZLA PARA

Kurum ile özel sağlık hizmet sunucuları arasında yapılan sağlık hizmeti satın alım sözleşmesinde hastanın SGK anlaşması kapsamında hastaneye kabul edilmeme cezasının yetersiz olması nedeniyle hastalardan SUT fiyatlarının üzerinde ilave ücret alındığı, SGK’ya şikâyette bulunan hastalara ise ne kadar ücret ödemeleri gerektiği konusunda kurum tarafından yeterli bilgilendirmenin yapılmadığı görüldü. Özel sağlık hizmet sunucuları tarafından kabul edilmeyen hastalarda şikayet üzerine 45 bin 614 TL ceza kesiliyor. 2024 yılında ise ceza tutarı 31 bin 692 liraydı.

Ancak cezanın yetersiz kaldığı ortaya çıktı. Raporda verilen örneğe göre, “endometriyoma ve endometriyozis” operasyonu kapsamında özel hastaneye başvuran hastanın ameliyatı SGK anlaşması kapsamından çıkartıldı. “Ücretli hasta” adı altında hastadan 120 bin TL ilave ücret alındı. Hasta SGK’ya şikayette bulundu. İncelemede, “endometriyoma ve endometriyozis” operasyonlarının SGK anlaşması kapsamında kuruma fatura edilebilecek ve hastanenin bu durumda en fazla 15 bin TL ilave ücret alabilecek olmasına karşın ceza riskini kabul ederek hastadan 120 bin TL ilave ücret aldığı belirlendi. Bu durumda hastane, ceza tutarı ve ameliyat ücreti tutarı düşüldüğünde 73 bin 308 TL kazanç elde etti.