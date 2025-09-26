Sayıştay raporu ortaya koydu: Üniversite hastanelerinden hukuksuz danışmanlık ve fahiş ücretler

Üniversitelerin Sayıştay raporlarına göre; bazı üniversite hastaneleri uzaktan hasta değerlendirme yetkileri olmamasına karşın hastalardan 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında “tıbbi danışmanlık” ücreti aldı. Bu ücretlerin 20 dakikalık değerlendirmeler karşılığında verildiği belirtilen raporlarda; “üniversite hastanelerinin ücret talep edebilme imkânı olsa bile talep edebileceği ücretin 300 TL olduğu” belirtildi.

Üniversitelerin 2024 yılı Sayıştay denetim raporlarında, üniversite hastanelerine ilişkin tespitler yer aldı. Bu kapsamda; bazı üniversite hastanelerinin uzaktan hasta değerlendirme yetkileri olmamasına karşın hastalardan “tıbbi danışmanlık” adı altında ücret aldığı görüldü. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin raporuna göre; üniversite hastanesi yetkisi olmamasına karşın “tıbbi danışmanlık” adıyla uzaktan sağlık değerlendirmesi için 20 dakikalık hizmet karşılığında hastalara 3 bin TL’lik bir tarife belirledi.

Verilen bu uzaktan danışmanlık hizmetinin net bir tanımı olmadığı belirtilen raporda “Önemli bir husus da bu hizmetin sonunda yapılan tahsilatın aracı bir firma eliyle yapılmasıdır” bilgisi paylaşıldı. Ege Üniversitesi’nin Sayıştay raporunda da aynı tespite yer verildi. Üniversitenin yetkisisiz yaptığı uzaktan sağlık değerlendirmesi hizmeti kapsamında hastalardan; profesörler için 3 bin TL, doçent ve doktor öğretim üyeleri için 2 bin 500 TL ücret aldığı belirtildi.

BAKANLIĞIN BELİRLEDİĞİ ÜCRET 300 TL

Ankara Üniversitesi’nin Sayıştay raporunda da yine üniversite hastanesinin yetkisi olmamasına karşın “tıbbi danışmanlık” adı altında uzaktan hasta değerlendirme hizmeti verdiği belirtildi. Bu kapsamda 20 dakikalık hizmet bedeli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından 2 bin 500 TL, yabancı uyruklu hastalardan ise 4 bin TL ücret talep edildiği belirtildi.

Raporda ayrıca “Ankara Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ücret talep edebilme imkânı olmuş olsaydı dâhi talep edebileceği ücret, Sağlık Bakanlığının fiyat tarifesi ile belirlemiş olduğu 300 TL’dir. Bakanlığın uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmeti fiyatını 300 TL belirlediği durumda, üniversite hastanesinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 2 bin 500 TL belirlemesi, ayrıca hukuki dayanaktan yoksundur” değerlendirmesi yapıldı.