Sayıştay raporuyla ortaya çıktı: Hastalara tarihi geçmiş ilaçlar verilmiş!

CHP’li Evrim Rızvanoğlu, Sayıştay’ın İstanbul Üniversitesi denetim raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rapora göre hastalara tarihi geçmiş ilaçlar verildiğini söyleyen Rızvanoğlu “Üniversite hastanesi tarafından 430 adet ilacın son kullanım tarihinin geçmesine sebep olunmuş ve buna rağmen kayıtlardan düşülmeyerek hastalarda kullanıldığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu ilaçlar için toplamda 60 bin 346 TL’lik faturalandırma yapıldığı görülmüştür” dedi.

"KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN SKANDAL"

Rızvanoğlu, söz konusu tespitin yalnızca mali bir usulsüzlük değil, doğrudan kamu sağlığını tehdit eden bir skandal olduğunu belirterek, konuyu Meclis gündemine taşıdığını aktardı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Rızvanoğlu “​Sayıştay tarafından tespit edilen İstanbul Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde son kullanma tarihi geçmiş ilaçların hastalarda kullanıldığı bulgusu bilginiz dahilinde midir? Bu durumun sorumluları hakkında hangi idari ve hukuki işlemler yapılmaktadır?” sorularını yöneltti.