Sebze fideleri Bucalı üreticinin yüzü güldürdü

Buca Belediyesi’nin sürdürülebilir kırsal kalkınma projesi kapsamında üreticiye dağıttığı fideler ilk meyvelerini verdi. Üretim yapan çiftçiler ilk hasat coşkusunu yaşarken proje için teşekkür ettiler.

İZMİR / Cumhuriyet
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:32
Sebze fideleri Bucalı üreticinin yüzü güldürdü
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İzmir’de Buca Belediyesi’nin koronavirüs pandemisi döneminde ilçe halkına sağlıklı ve ulaşılabilir gıda için tarıma yönlendirmek amacıyla başlattığı fide dağıtım projesi hedefine ulaştı.

Belediye bünyesindeki Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün organizasyonunda dağıtımını gerçekleştirilen fidelerle tarımsal üretime başlayan yurttaşlar, kendi tarlalarını kurarken satışını da köy pazarlarında yapacak. Tarımsal üretimi özendirmek için başta gençler ve kadın girişimciler olmak üzere tüm Bucalılarda farkındalık yaratmak istediklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, boş kalmayan her tarlanın, üretime katılan her Bucalının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

İLK HASAT SEVİNCİ

Belediyenin dağıttığı fidelerle üretime başlayan ve Karacaağaç Mahallesi’ndeki yerel üreticilerden biri olan Mesude Atagün (58), ilk hasadını gerçekleştirdi. Mutluluğunu ifade eden Atagün, “Bu sene zamlardan, pahalılıktan fide tohum alamadık. Sağ olsun Buca Belediye Başkanımız bize fide gönderdi çok güzel çok memnunum. Çok teşekkür ederim kendisine. Fideler çok verimli çıktı hepsini topluyorum, üretici pazarlarına ve köy pazarlarına çıkıyorum. Kazancımı sağlıyorum. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.


İzmir Buca Belediyesi Tarım

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