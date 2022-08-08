Sebze fideleri Bucalı üreticinin yüzü güldürdü

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:32

İzmir’de Buca Belediyesi’nin koronavirüs pandemisi döneminde ilçe halkına sağlıklı ve ulaşılabilir gıda için tarıma yönlendirmek amacıyla başlattığı fide dağıtım projesi hedefine ulaştı.

Belediye bünyesindeki Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün organizasyonunda dağıtımını gerçekleştirilen fidelerle tarımsal üretime başlayan yurttaşlar, kendi tarlalarını kurarken satışını da köy pazarlarında yapacak. Tarımsal üretimi özendirmek için başta gençler ve kadın girişimciler olmak üzere tüm Bucalılarda farkındalık yaratmak istediklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, boş kalmayan her tarlanın, üretime katılan her Bucalının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

İLK HASAT SEVİNCİ