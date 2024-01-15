Seçil Erzan davası kaldığı yerden devam ediyor: Tanıklar dinlenecek

Yayınlanma: 15.01.2024 - 11:37

Güncelleme: 15.01.2024 - 12:15

Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu kişilerin dolandırılmasına ilişkin banka şube müdürü Seçil Erzan dahil 7 sanık hakkında İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın, bugün saat 10.30’da başlaması beklenen üçüncü duruşması, saat 11.30’da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda kimlik tespitiyle başladı.

Tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük, duruşmaya jandarma eşliğinde getirildi. Tutuksuz bazı sanıklar da duruşmaya katıldı.

Tanıklar Semih Kaya, Merve Yılmaz ve Tanın Yılmaz da duruşmada hazır bulundu.

Bugünkü duruşmaya, kimlik tespitlerinin ardından Seçil Erzan'a söz verilerek başlandı.

Seçil Erzan, bugünkü savunmasında şunları söyledi:

“Maddi gerçeğin ortaya çıkması için, fazla para aldığını söylediğim kişilerin HTS kayıtlarım, MASAK raporları, hesaptan çekilen tüm paraların tespit edilmesini istiyorum. Yardım edin. Söylediğim şeylerin ispat edilmesi için ne gerekiyorsa yapılsın. Benim en yakınımdaki kişi bile Fırat'ı tanımıyorum diyor. Ali Yörük, Emre Çolak'tan para aldığında, Seçil banka müdürü olarak sorumlu diyor. Ben banka müdürü olarak sorumluyum. Ama bunlar bulunmalı. Ben, Florya şubede çalıştığım dönemde oluşan mağduriyetlerinden dolayı birbirimize olan güvenimiz, ben banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım paraları. Ben o gün o koltukta oturmasaydım, ben bir saat önce işten ayrılmış olsaydım Selçuk İnan bana para vermezdi. Ne çıkıyorsa çıksın ortaya istiyorum. Canımla buradayım. Malı mülkü geçtim annemi bıraktım. Herkes ne aldığını söylesin ki her şey ortaya çıksın. Daha fazla faiz almış olan insanlara para yetiştirmeye çalışıyordum. Çok korkuyordum.

“BANKA BUNU TESPİT EDEBİLİRDİ”

Bankada çok döviz işlemi oluyordu, aynı gün paralar çekiliyordu. Banka bunu tespit edebilirdi. Teftiş etseydi Emre Çolak olmazdı. Ben anlatmaya çalıştım fon falan yok ortada dedim. O an teftiş gelseydi bunlar olmayacaktı. İş çığırından çıktı. Daha fazla faiz isteyen insanlara para vermek için daha fazla para istemeye başladım. Bu paralar bende değil."

“PARALARI BANKANIN İÇİNDE VERDİM”

Hazırlanan ek iddianameyle ana dosyaya mağdur olarak giren Nuran Şengüler, beyanında, “Florya Şubesi açıldığından beri müşterisiyim. Bana fondan bahsetti. Fonda açık olduğundan bahsetti. Seçil benim de oraya dahil olmamı söyledi. Mevduatımdaki parayı çektim. 5 milyon TL ve 56 bin dolar para verdim. 312 bin liramı geri verdi ama sonra o parayı yine benden aldı. 3 bin, 5 bin TL arada bana getiriyordu ihtiyacım olduğunda. Ben çok mağdur oldum. Ben paraları bankanı içinde verdim. Bana ilk fon demedi. Sonradan fon dedi."

Nuray Şengüler, müşteki avukatları tarafından kendisine sorulan soru üzerine, “Parayı çantayla götürdüm, bankanın arabasına götürelim dedi. Bankanın GSM'li arabasına ben taşıdım. Bankanın arabası olduğu için götürdüm” dedi.