Seçil Erzan, Zafer Partisi il başkanını da dolandırmış

Yayınlanma: 11.01.2024 - 20:46

Güncelleme: 11.01.2024 - 20:46

Aralarında birçok ünlü ismin bulunduğu milyonlarca dolarlık sahte fon vurgununda Seçil Erzan’ın yeni yazışmaları ortaya çıktı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Türkiye’de yılın dolandırıcılık olayında yargılanan Seçil Erzan’ın yarınki duruşması beklenirken, kırık telefonda da yeni görüşmeler paylaşıldı.

"HER ŞEY BENİM ELİMİN ALTINDA"

İşte Zafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altıntaş’ı da dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın Whatsapp yazışması:

Fatih Altıntaş: Abla kur korumalı da 3 Mart'ta vadesi bitiyormuş, zaten. Tam olarak karar da vermedi, konuşuyoruz. Bugün şimdi yanından çıktı, bir daha konuşuruz.

Seçil Erzan: Tamam canım haber edersin. Seninkini çarpı üç yapabilmemiz için 150’ye tamamlamamız lazım.

Fatih Altıntaş: Bu oranlar nasıl oluyor, oldurtma durumu var ise de onu da bilemem ama 1'e 3 oranını Serkan’a verebilirsen belki kur korumalıdan (KKM) da çıkar, verir bilemem.

Seçil Erzan: Her şey benim elimin altında. Bir tuşa bakar.

Fatih Altıntaş: Abla merhaba nasılsın? Serkan ile konuştum, maalesef ikna olmadı, vermeyecek. Ben de daha üstüne gidemem, sadece benim verdiğim 78 bin dolar var abla.

Fatih Altıntaş: Bu seferlik bu kadar olsun, çevrem genişleyince belki daha iyi yatırımcılar bulabilirim. Ama senin dediğin güne kadar bulamam.

Seçil Erzan: Tamam ablacım elinden geleni yaptın sen.

‘MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAĞIM’

Fatih Altıntaş: Abla benim yatırımımı da minimum süre ve maksimum kar ile vermen dileğiyle. Bana çok büyük bir iyilik yapmış olacaksın ve hiçbir zaman unutmayacağım bunu. Çünkü ben buradan gelecek olan maddi kaynak ile milletvekili adayı olacağım.

Seçil Erzan: Elimden geleni yapacağım ablacığım. Sen yine araştırmaya devam et. Oradan gerekeni alırsın. Kimseye söyleme.

Fatih Altıntaş: Söylemem söylemem.

Seçil Erzan: Ne kadar vereceğine sen karar verirsin aldığına.

Fatih Altıntaş: Anladım abla, artık yatırımcı bulmak lazım, bazen aramadan düşüyor insanın önüne de, bakalım.

Seçil Erzan: Bende seninle konuşsaydım ikna ederdim.

Fatih Altıntaş: Abla ikna etmesi en zor kişilik Serkan. Her gün mobil bankacılık ile parasını kontrol eder, müşteri temsilcisini sıklıkla arar… Yani benim kapıma her gün gelirdi, altlı üstlü oturuyoruz İkna edilse bile benim başım çok ağrırdı. Ben de siyaset ile uğraşıyorum bu sıralar bir de onu çekemem.

AVUKATI “MÜVEKKİLİM DOLANDIRILDI”

Zafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altıntaş’ın avukatı Hasan Keçe tarafından yapılan açıklamada “Müvekkilim Çerkezköy’ün köklü ailelerindendir. Müvekkilimizin eşinin ailesi ile Seçil Erzan’ın ailesi aynı köyden olup, aralarında akrabalık ilişkisi vardır. Seçil Erzan bu akrabalık ilişkisini kullanarak müvekkilimiz ile tanışmıştır” denildi.

“PARASINI GERİ ALAMAYARAK MAĞDUR OLMUŞTUR”

Türkiye’nin gündemini sarsan Seçil Erzan’ın Fatih Altıntaş ile olan akrabalık ilişkisini kullanarak diğer mağdurlar gibi bankacılık üzerinden tüm işlemlerin resmi olacağı şeklinde ikna ettiğini ve kandırdığını ifade eden Avukat Hasan Keçe, “Müvekkilimiz de akrabalık ilişkisine ve Seçil Erzan’ın çalıştığı bankanın kurumsal kimliğine güvenerek kendisine zarar gelmeyeceğini düşünerek Seçil Erzan’a bir miktar para vermiş ve parasını geri alamayarak mağdur olmuştur. Diğer mağdurlar gibi müvekkilimiz de Seçil Erzan tarafından sonuç itibari ile zarara uğratılmış ve bu olay kapsamında mağdur olmuştur. Ayrıca müvekkilimiz tarafından hiçbir tanıdığı, arkadaşı, akrabası Seçil Erzan’a yönlendirilmemiş, para gönderilmemiş ve zarara uğratılmamıştır” dedi.