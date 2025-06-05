Seçilmiş belediye başkanları cezaevinde: 11 kişinin ölüm emrini veren Hizbullahçı Bayancuk'un yurt dışı yasağı kaldırıldı

Hizbullah’ın lider kadrosunda Şura üyeliği yapan ve yargılamanın yenilenmesi kararıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsüyken tahliye edilen “Hafız” kod adlı Hacı Bayancuk hakkındaki adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, gerekçenin Bayancuk’un hacca gitme talebinde bulunması olduğu iddia edildi.

Hacı Bayancuk IŞİD’in “Türkiye Emiri” olarak bilinen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk’un da babası. Bayancuk 11 kişinin kaçırılıp öldürülmesi emrini vermekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış ve bu mahkûmiyeti Yargıtayca usul ve yasaya uygun bulunarak onandığı halde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazıyla kaldırılmıştı.

Bayancuk yeniden yargılama kararı verilen Ağır Ceza Mahkemesine başvuru yaparak hacca gitmek istediğini, ancak hakkındaki yurt dışı yasağının buna engel teşkil ettiğini belirterek yasağın kaldırılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti 14 Mayıs günü sanık hakkındaki adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi.

11 KİŞİNİN ÖLÜM EMRİNİ VERMİŞTİ

Bayancuk, Hizbullahçılar Yasin Özalp, Hatip Pirizade, Musa Bakışkan, Yılmaz Gökçe, Haydar Kaya ve Aziz Başak’ın ajanlık yaptıkları gerekçesiyle kaçırılıp öldürülmeleri emrini vermişti.

Hizbullahçılar kaçırılıp işkenceli sorgudan geçirilerek domuz bağıyla öldürülmüş, gömüldükleri toplu mezar Diyarbakır’ın Çınar İlçesine bağlı Pempeviran Mezrasında bir dere yatağında ortaya çıkarılmıştı. Bayancuk Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. 3 Nisan 2007’de örgüt üyesi olmaktan 15 yıl hapisle cezalandırıldı. Yargıtay yerel mahkeme kararını usul ve yasaya aykırı bularak bozdu.



