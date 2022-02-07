SEDAŞ'a zam şoku: Çaycı böyle protesto etti

07 Şubat 2022 Pazartesi, 23:16

Elektrik faturaları yurttaşın cebini yakmaya devam ederken Bolu'da çay ocağı işleten bir yurttaş SEDAŞ'ı ilginç bir şekilde protesto etti.

Mengen ilçesinde çay ocağı işleten Sefa Çıray, elektrik faturasını fazla bulunca SEDAŞ personeline çayı 5 liradan satmaya başladı.

Çıray, yaptığı kampanyada vatandaşa çayın 2 lira olduğunu belirterek, SEDAŞ personeline ise 5 liraya sattığını açıkladı.