Sedat Peker aylar sonra kamera karşısında: 140journos'tan Sedat Peker belgeseli

12 Aralık 2021 Pazar, 21:00

140 Journos ekibi, hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'i konu edinen 'Ya devlet başa' adlı belgeseli yayımlandı.

Belgeselde, birçok isim yer alırken,Türkiye'nin yaşadığı olaylar ve Sedat Peker'in olaylardaki rolü anlatıldı. Hazırlanan belgesel yaklaşık 1 saatlik uzunlukta.

"KANLARINDA DUŞ ALACAĞIZ" SÖZLERİNE AÇIKLAMA

Sedat Peker, belgeselde 7 Haziran 2015 seçiminden sonra düzenlediği mitingde sarf ettiği sözler hakkında açıklamalarda bulundu. Peker, “Dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk kanlarını akıtacağız” demişti.

"Hiddetteki şairsel duruşa bak ya, 'kanlarınızda duş alacağız' manyakça bir şey" diyen Peker, "Toplum düşmanı gibi oldum bir kesimin hepsi benden nefret etti ama şimdi hepsi seviyorlar" ifadeleri kullandı.

"UYUYAN DEVİ UYANDIRDINIZ"

Peker, İstanbul’daki evine yapılan polis baskını için, "Ulan, ben normalinde 1999 senesinden beri ilaç kullanıyorum. Dedim ya, uyuyan devi uyandırdınız. Eşimin ve çocuğumun kafasına silah dayadıkalarını öğrendiğimde ilacı bıraktım. O gün bugün ağzıma sürmedim. Yorucu oluyor. gergin oluyor. Ağrı yapıyor. Ama ağrılar içinde amliyat oldum" dedi.

