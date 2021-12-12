Sedat Peker hakkında çarpıcı iddia: BAE'den ayrılıyor mu?
Sedat Peker’in BAE’den başka ülkeye özellikle de bir ada ülkesine geçebileceği iddia edildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyaretinin ardından Sedat Peker ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir süredir sosyal medya paylaşımı yapması engellendiği söylenen Sedat Peker'in BAE’den gideceğini iddia etti.
BAE’nin Sedat Peker’in varlığından rahatsız olduğunu dile getirirken "BAE son günlerdeki yakınlaşmanın sonunda bazı isimleri serbest bıraktı, Türkiye'ye döndüler. Benim edindiğim izlenim, Peker'in kontrol altında tutulduğu, önümüzdeki süreçlerde Peker'in Dubai'den çıkma olasılığını ben çok yüksek görüyorum" dedi.
Çiçek şöyle devam etti:
"Sedat Peker'in önümüzdeki süreçte Dubai’den çıkma ihtimali çok yüksek. Tabi burada Sedat Peker'in de gitmek istediği ifade ediliyor, nereye gider bilmiyorum ama bazı ada ülkelerinin isimleri zikrediliyor"
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