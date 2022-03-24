Seferihisar’da Tohum Takas Şenliği düzenlenecek

24 Mart 2022 Perşembe, 12:38

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Tohum Takas Şenliği’ni 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde gerçekleştireceklerini duyurdu. Hazırlıklara başlanan şenlik kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka bir tarım mümkün” projesi kapsamında, Seferihisar’da 2011 yılından itibaren hizmet veren Can Yücel Tohum Merkezi’nde üretilen yerel fidelerin vatandaşa dağıtılacağı Tohum Takas Şenliği’nde Türkiye’nin birbirinden farklı bölgelerinde üretilen atalık tohumları ziyaretçilerle buluşacak.

"TOHUMUN DEĞERİNİ BİR KEZ DAHA ANLADIK"

İlk olarak 2011 yılında Tohum Takas Şenlikleri’ni düzenleyen ve Türkiye’ye yayılmasına öncülük eden Seferihisar Belediyesi, Türkiye’nin her yerinden belediyeleri de şenliğe davet ederek, tohum takasını tüm yurda yayılmasını amaçlıyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin; “Bu hikayeye Tunç Başkanımız ile birlikte kaybolmaya yüz tutmuş tohumları bir yerde biriktirip gelecek nesillere taşıyalım diyerek başladık. Yerel tohumun sürdürülebilirliği için tohum takas şenlikleri düzenledik ve pandemi sürecine kadar devam ettik. Pandemi dolayısıyla düzenleyemediğimiz tohum takas şenlikleri yerine vatandaşımıza 150 bin fide dağıttık. Tarımsal kalkınmanın böylesine önemli olduğunu gördüğümüz bugünlerde tohumun değerini bir kez daha anladık. 2022 yılında yeniden yüz yüze buluşacağımız Tohum Takas Şenliği’mize tüm hemşerilerimi bekliyorum” dedi.