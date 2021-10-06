Şehir Plancıları yargıya taşımıştı: Mahkemeden Dikmen Vadisi'nde iptal kararı
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nin defalarca yargıya taşıdığı Dikmen Vadisi ve çevresinin yüksek yoğunlukta yapılaşmaya açılması kararı ve söz konusu planların mahkeme tarafından bir kez daha iptal edildiği bildirildi.
Şubeden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 11 Ekim 2019'da onayladığı "Çankaya İlçesi, Dikmen Vadisi Son Etap 1. Kısım KDGPA 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları değişiklikleri"nin açılan dava sonucu Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği kaydedildi.
Şube, Dikmen Vadisi ve çevresinin Ankara'nın önemli hava koridorlarından biri olduğunu vurgulayarak, 1986 tarihli 1/5000 ölçekli "Dikmen Deresi Yeşil Alan Projesi"nin 1957 tarihli Yücel-Uybadin Planı ile yeşil doku olarak korunduğunu kaydetti. Bölgeye ilişkin planların birçok kez yargıdan döndüğünü anımsatan şube, ABB Meclisi'nin aldığı son kararın da "nüfusa uygun sosyal donatı alanı ayrılmadığı, plan notlarında belirsizliklerin yer almasının mevzuata uygun olmadığı, yapılaşmada emsal değerlerin verilmemesi sebebiyle planın eksik olduğu, yapılaşmaya yasaklı alanların imara açıldığı, vadi tabanının daraltıldığı" gerekçeleriyle iptal edildiğini kaydetti.
Açıklamada, "TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak, Dikmen Vadisi'nde devam eden hukuksuzlukları takip ettiğimizi, son zamanlarda alınan yüksek kat kararları hakkında da hukuki süreçleri başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.
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