Şehirlerarası otobüs yolculuklarında yeni dönem başlıyor: Bilet alırken artık 2 seçenek olacak!

Şehirlerarası otobüs yolculuklarında yolcuları yakından ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. İstanbul-İzmir hattında başlatılan "ekspres ulaşım" uygulaması artık İstanbul-Ankara seferlerinde de hayata geçiriliyor.

Yeni uygulamayla birlikte otobüsler, belirlenen güzergahlardaki ara duraklara uğramadan doğrudan varış noktasına ulaşacak.

EKSPRES SEFERLER ZAMANDAN TASARRUF SAĞLAYACAK

Yüksek Hızlı Tren’in 2014 yılında İstanbul-Ankara hattında hizmete başlamasının ardından otobüs firmaları yolcu kaybını telafi etmek için yeni çözümler arayışına girmişti. Bu kapsamda devreye alınan ekspres seferler, durak sayısını azaltarak yolculuk süresini kısaltmayı amaçlıyor.

Yeni sistemle birlikte İstanbul ve Ankara arasında yapılacak otobüs seferleri “ekspres” ve “normal” olmak üzere ikiye ayrılacak. Ekspres otobüsler, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Beypazarı ve Polatlı gibi duraklarda durmadan yoluna devam edecek.

YOLCULARDAN GELECEK GERİ BİLDİRİMLER BELİRLEYİCİ OLACAK

Kesintisiz ulaşım deneyimi sunacak bu uygulamayla iki şehir arasındaki seyahat süresinin önemli ölçüde azalması bekleniyor. İlk etapta yalnızca bazı firmalar tarafından uygulanacak olan sistemde, mevcut koltuk kontenjanlarının yaklaşık yarısı ekspres seferlere ayrılacak.

Yetkililer, yolculardan alınacak geri bildirimlere göre uygulamanın kapsamının genişletilebileceğini ifade ediyor. Böylece şehirlerarası otobüs seyahatlerinde hem konfor hem de hız açısından yeni bir dönem başlamış olacak.