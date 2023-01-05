Şehit Fethi Sekin ve Musa Can İzmir Adliyesi'nde anıldı

05 Ocak 2023 Perşembe, 16:31

PKK’nın 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırısını tek başına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve saldırıda isabet eden kurşun nedeniyle şehit olan mübaşir Musa Can, ölümlerinin 6. yıl dönümünde İzmir Adliyesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Törene Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin, Musa Can’ın eşi Mecbure Can ve aileleri ile yurttaşlar katıldı.

Tören sırasında Musa Can’ın ablası baygınlık geçirirken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende, İzmir Adliyesi çalışanlarınca hazırlanan "Bir an tereddüt etmediler" başlıklı barkovizyon gösterisi gösterildi. Ardından ses sanatçısı Özlem Üngör tarafından ağıt ve türkü söylendi.

Konuşmaların ardından şehitlerin ruhuna dua edilirken, daha sonra protokol tarafından Fethi Sekin'in şehit düştüğü alana ve heykeline karanfiller bırakıldı. Gün boyunca şehitler için adliye önünde lokma da döktürüldü.