Şehit yakınına ait otomobili çalan 3 şüpheliden biri tutuklandı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 10:02

Şüpheliler M.K, G.K. ve B.S, Marmaraereğlisi ilçesinde park halindeki otomobili çalarak Çorlu'ya gitti. Şüpheliler, burada bir süre gezdikleri otomobili yol kenarında terk etti.

Hırsızlığa ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri saklandıkları evde yakaladı. Evde çalıntı olduğu tespit edilen televizyon ve elektronik malzemeler ele geçirildi.

OTOMOBİL, ŞEHİT YAKININA AİTMİŞ

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından Marmaraereğlisi Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden M.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, G.K. ve B.S. ise serbest bırakıldı.

Çalınan otomobilin Marmaraereğlisi'nde yaşayan şehit yakınına ait olduğu öğrenildi.