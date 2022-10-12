Fatih'te otomobilin çarptığı araçtaki 3 hakem yaralandı
İstanbul Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki başka bir otomobilde bulunan 3 bölge hakemi yaralandı. Sürücü aracını bırakarak kaçtı.
Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde, 11 Ekim Salı günü saat 21.30 sıralarında; yol kenarında duran içerisinde sürücü Uğurcan Fidan ile futbol müsabakalarında hakemlik yaptıkları öğrenilen Muhammet Ömür, Bahadır İleri ve Berk Tezcan'ın bulunduğu 34 DNM 048 plakalı otomobile arkadan gelen 34 GK 9508 plakalı başka otomobil çarptı.
SÜRÜCÜ ÇARPIP KAÇTI
Kazada araçtaki üç bölge hakemi yaralanırken, diğer aracın sürücüsünün otomobili terk ederek kaçtığı ileri sürüldü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
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