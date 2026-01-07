'Şeker Portakalı' davasında Yargıtay’dan emsal karar: Tazminat yolunu açtı

Brezilyalı yazar José Mauro de Vasconcelos’un dünyaca ünlü eseri **“Meu Pé de Laranja Lima”**nın Türkçe ismiyle ilgili açılan davada Yargıtay’dan dikkat çeken bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, “Şeker Portakalı” isminin izinsiz kullanımı nedeniyle açılan davada tazminat yolunun önünü açtı.

Vasconcelos’un orijinal adı “Benim Tatlı Portakal Ağacım” anlamına gelen eseri, Türkiye’de yaklaşık 35 yıl önce çevirmen Aydın Emeç tarafından “Şeker Portakalı” adıyla Türkçeye kazandırılmıştı. Ancak bu isim, yıllar sonra yayınevi ile çevirmenin ailesini karşı karşıya getirdi.

130 BASKI SONRA TELİF KRİZİ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; Can Yayınları, Aydın Emeç’in çevirisiyle 130 baskı yapan kitabı bir süre sonra başka bir çevirmenle yeniden yayımladı. Yayınevi, yeni çeviride de kitabın adını “Şeker Portakalı” olarak kullanmaya devam etti. Bunun üzerine Aydın Emeç’in oğlu Ali Selim Emeç, ismin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle 2019 yılında 130 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Davaya bakan İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ile istinaf mahkemesi, çevirmenin kitap ismini belirlerken bağımsız ve özgün bir emek ortaya koymadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

YARGITAY KARARIYLA SÜREÇ DEĞİŞTİ

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf kararlarını bozdu. Yargıtay, “Şeker Portakalı” isminin orijinal eserin birebir çevirisi olmadığına dikkat çekerek, çevirmenin eserin ruhunu yansıtan, kişisel yaratıcılığını ve yorumunu içeren özgün bir isim tercih ettiğini vurguladı.

Bu kararla birlikte davada tazminat talebinin yeniden değerlendirilmesinin yolu açılmış oldu. Karar, çevirmenlerin eser isimleri üzerindeki haklarına ilişkin emsal niteliği taşıyor.