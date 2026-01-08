Avukat Akalın'dan Sabah gazetesine yanıt: Enver Aysever iddiasını bir kez daha yalanladı

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde Mahmut Övür imzalı bir köşe yazısında, Murat Ongun'un avukatı Kazım Yiğit Akalın hedef alındı.

Yazıda gazeteci Enver Aysever ile tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile gerilim yaşandığı öne sürüldü ve Akalın'a ilişkin, "Alelacele devreye soktukları Avukat Yiğit Akalın'ın Murat Ongun'un avukatı çıkması ve yalan söylemesi de başka bir rezillikti" denildi.

Akalın, söz konusu köşe yazısına X hesabından yanıt verdi.

"İŞİN ASLI VE ÖZÜ BASİT"

Akalın, yazar Murat Övür'ün iddia ettiği olaya ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

"Sabah gazetesinden Mahmut Övür imzalı yazılarda ısrarla hakkımda iftiralarda bulunulmasına dair:

1. Yaklaşık 3 hafta önce Halk TV’den arayıp, Sabah’taki haberi sordular. Ben de 14 Aralık Pazar günü Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettiğimi ve tesadüfen şahit olduğum anı anlattım.

Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için beklerken, Sayın İmamoğlu avukat görüşme odasına girdiğinde herkese selam verdi. Bu sırada Enver Aysever’e de seslenerek, “Geçmiş olsun Enver Bey” dedi. Enver Aysever de avukat görüşme kapısını açıp, “Sağ olun Başkanım, size de” dedi.

GÖZÜMLE GÖRDÜM, KULAĞIMLA DUYDUM

2. Ayrıca o anda avukatları ile görüşmede olan Zeydan Karalar, Ahmet Şahin, Mehmet Akif Ersoy ve başka tutuklular da vardı. Onlar ve avukatları da muhtemelen gözleriyle görüp kulaklarıyla duymuşlardır. Herkes kendi daha büyük dertleriyle uğraştığı için açıklama yapmayabilir, kimse böylesi meseleleri düşündüğünüz kadar önemsemiyor!

İşin aslı ve özü bu kadar basit.

3. Diğer yandan Silivri 9 No’lu Cezaevine bir kere bile gitmiş herkes bilir ki; yazılarda ileri sürülen anların yaşanabilmesi olanaksızdır. Özellikle İBB tutuklularının, sohbet edebilecekleri bir yer yoktur; birbirlerine yaklaşamazlar, el sıkışamazlar.

4. Mahmut Övür’ün, yazılarında adımı ve “yalan” kelimesini yan yana kullanması abesle iştigaldir. Benim avukatlık, kendisinin yazarlık tarihinde kimin gerçeklerin yanında durduğu bellidir."