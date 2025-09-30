- GÖKÇE Çıtak’ın, Akkök Holding şirketlerinden Dinkal Sigorta’ya genel müdür olarak atandığı açıklandı. Çıtak sürdürülebilir büyüme, yenilikçilik ve müşteri memnuniyeti odaklı hedeflerinin süreceğini vurguladı.
- ANADOLU Sigorta, 2024’te vefat eden çalışanı Kayahan Kula anısına Eskişehir TEV Tuna Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi’nde kütüphane açtı. Böylece “Anadolu Sigorta Kütüphaneleri” projesinde 28 okula ulaşıldı.
- SOMPO Sigorta ve Nar Eğitim işbirliğiyle yürütülen Risk Danışmanı Acente Programı’nın ikinci yılına başladığı açıklandı. Haziran 2026’ya kadar sürecek programda hem teorik dersler hem saha uygulamaları var. Gökçe Çıtak
Sektörden kısa kısa
