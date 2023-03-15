Sel bölgesinde isyan eden yurttaş canlı yayında AKP'lilere ve AFAD'a küfür etti

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 13:06

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 15:01

Depremde ağır yıkımın meydana geldiği kentlerde şimdi de sel felaketi yaşanıyor. Selin vurduğu kentlerden Şanlıurfa ve Adıyaman'da şu ana kadar 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kayıp var.

Habertürk TV, deprem bölgesinde sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını takip ederken kameralara dikkat çeken bir olay yansıdı.

Canlı yayın sırasında isyan eden bir yurttaş küfür etti.

Kameranın kurtarma çalışmalarını çektiği sırada AKP'ye oy verenlere ve AFAD'ın çalışmalarına küfür eden yurttaşın sesi ekranlara yansıdı.