Sel ve heyelandan torunları ile birlikte mağaraya sığınarak kurtuldu

Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:45

Güncelleme: 23.09.2024 - 10:52

Trabzon'da 20 Eylül Cuma günü etkili olan şiddetli yağışlar 4 ilçede bir çok noktada sel ve heyelanlara yol açarken, Arsin ilçesinin Yeşilköy mahallesinde yaşayan Gençağa Yetim, sel, su baskını ve heyelanlardan en fazla etkilenen vatandaşlardan biri oldu.

Evinin kolonları kaya parçaları nedeniyle yıkılan, 2 otomobili kullanılamaz hale gelen ve 2 hayvanı telef olan Gençağa Yetim (67), yaşadıkları korku dolu anları anlatırken torunları ile birlikte evlerinin yakınındaki bir mağaraya sığınarak hayatta kaldıklarını söyledi.

Trabzon'da 20 Eylül Cuma günü etkili olan şiddetli yağışlar Araklı, Sürmene ve Yomra ilçesi gibi Arsin ilçesinde de sel ve heyelanlara neden oldu. Metrekareye 165 kilogramlık yağışın düştüğü Arsin'de Fındıklı, Yeşilköy ve Yolüstü mahalleleri sel ve heyelandan en çok etkilenen mahalleler oldu. Selin önüne kattığı taş, kaya ve ağaç parçaları ile çok sayıda hasara yol açarken, şiddetli yağışların ardından korkarak evlerini terk eden ve ilçe merkezlerindeki misafirhanelerde konaklayan mahalle sakinleri, tekrar evlerine dönerek selin izlerini silmeye başladı.

İLKOKUL VE SAĞLIK EVİNİN BİRİNCİ KATI TOPRAĞIN ALTINDA KALDI

Arsin ilçesinde belediye, karayolları ve DSİ ekiplerince çalışmalar sürürken, Yeşilköy mahallesinde bulunan Şehit Haydar Arslan ilk ve ortaokulu ile sağlık evinin birinci katı sel sularının getirdiği rusubat nedeniyle toprağa gömüldü. Sel suları ile gelen taş ve toprak ile dolan okulda heyelan nedeniyle eğitime ara verildi. Okulda belediye ekiplerince temizleme çalışmalarını sürdürürken, mahallede selden en çok etkilenen vatandaşlar biri de Gençağa Yetim oldu.

Evinin kolonları kaya parçaları nedeniyle yıkılan, 2 otomobili kullanılamaz hale gelen ve 2 hayvanı telef olan Yetim, torunları ile bir mağaraya sığınarak sel sularında kurtulmaya başardı. Dev kaya parçalarının yamaçtan koparak evinin kolonlarını kırdığını belirten Yetim, “Dere kendi yatağında akmadı. Yoldan gelerek arabalarımı aldı. Yukarı da toprak kayması sonucu dev kayalar yuvarlanarak evimi yıktı. Evin altındaki ahırda hayvanlarım vardı. Onlardan 2 tanesi telef oldu. Torunlarımı aldım yukarıda bir mağara vardı oraya sığınarak kurtulduk. Önceden de sel olmuştu ama bu kadar büyük değildi. 2 araba, evimiz yıkıldı. Bunların yanında 500 bin liralık eşyamız da sele kapıldı. Şuanda kendi imkanlarımızla temizlik yapıyoruz” dedi.

"MALZEMELERİN SU ALTINDA KALDIĞINI GÖRÜNCE AĞLADIM"

Mahalle sakinlerinden Kezban Özbakır ise büyük korku yaşadıklarını kaydederek, “Mağdur olduk. Selden kaçtık. Büyük bir korku yaşadık. Geldi geçti. Kapımızı kilitleyerek gittik. Hayvanlarımızı da burada bıraktık. Evimizin girişini de su bastı. Bütün malzemelerim evin altında onların su altında kaldığını görünce ağladım. 20 sene önce 2 kez sel olmuştu. Onlarda 1 saat yağmur yağmıştı, bu sefer 4 saat aralıksız yağmur yağdı” şeklinde konuştu.

Fındıklı mahallesinde yaşayan ve 3 çocuğunu alarak eski evlerine kaçtıklarını dile getiren Havva Özbakır da, “Aniden başlayan yağmuru görünce yukarıda bir eski evimiz vardı. Çocuklarımı alarak oraya kaçtık. Tekrar uyarı yapıldı. İlçe merkezine gitmeyi düşünüyoruz. Maddi zararımız var. Evin içerisi su ve çamur ile doldu. Okulumuzda toprak altında kaldı. Çaresiziz Allah yardımcımız olsun. Şükür olsun rabbimize ki can kaybımız yok” ifadelerini kullandı.