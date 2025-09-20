Selefi Tevhid Cemaati, yeni Diyanet Başkanı Arpaguş’u hedef aldı: 'Atatürk’e mevlit okuyan imam'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla önceki gün Resmi Gazete’den yayımlanan atama kararıyla görev süresi dolan Ali Erbaş’ın yerine Diyanet İşleri Başkanlığı’na İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Tartışmalarla geçen Erbaş’ın ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan Arpaguş’a ise selefi yapılardan “tepki” geldiği görüldü.

ARPAGUŞ ATATÜRK İÇİN MEVLİT OKUMUŞTU

Arpaguş, 2023’te 10 Kasım’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını yitirişinin 85. yıldönümünde Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camisi’nde düzenlenen mevlit programına katılmış, cami cemaatiyle birlikte Atatürk ve silah arkadaşları için dua etmişti. Arpaguş’un atanmasıyla birlikte bu olay yeniden gündeme getirildi. Özellikle IŞİD ve el-Kaide bağlantılı “Ebu Hanzala” kod adlı Halis Bayancuk’un elebaşılığını yaptığı Tevhid ve Sünnet cemaatinin bu olay üzerinden Arpaguş’un Diyanet’e atanmasına tepki gösterdi.

SELEFİ CEMAAT HEDEF ALDI

Cemaatin önde gelen hocalarından ve yazarlarından İsmail Oruç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “10 Kasım’da Atatürk’e mevlit okuyan imam, Diyanet İşleri Başkanı oldu! Maalesef Diyanet İşleri Başkanlığı’na her seferinde, öncekini aratacak isimler getiriliyor. Böylece kurum, İslâm’ın özünden gittikçe uzaklaştırılıyor. İktidar, bu gidişle halkı başladığı noktaya, yani Kemalizm’e geri bırakacak. Fakat bu kez Kemalizm, sadece bir ideoloji olarak değil; sevgisi kalplere içirilmiş, ideolojisi benimsettirilmiş bir şekilde... CHP zihniyeti, 80 yıl boyunca bu halkı dönüştürmeyi başaramadı. Ama ‘bizden görünen’ iktidar, kısa sürede halkı sistemin arzu ettiği noktaya getirmeyi başardı” dedi.