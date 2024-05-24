Semiha Sözer cinayetini bilirkişi raporu ortaya çıkardı

Yalova’da 24 Ocak 2023 tarihinde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer’in cinayete kurban gittiğini ortaya çıkaran bilirkişi raporunun ayrıntıları belli oldu. 16 Mayıs’ta “eşe karşı kasten öldürme” suçundan tutuklanan kocanın rapora göre eşini arkasından ittiği üzerinde durulduğu belirtildi. Zanlının olaydan bir gün önce Siirt’te yüksekten düşme sonucu ölüm haberini okuması ise kanları dondurdu.

İHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 14:47
Semiha Sözer cinayetini bilirkişi raporu ortaya çıkardı
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Yalova'nın Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkiinde 24 Ocak 2023 tarihinde Semiha Sözer (33), yanında eşi E.N.S. (41) varken yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan düşmesi sonucunda olay yerinde hayatını kaybetmişti.

E.N.S. ifadesinde, olayın kaza sonucu olduğunu söylemişti. Olaydan bir gün önce Siirt’te yüksekten düşme sonucu yaşanan ölümlü kaza haberini cep telefonundan okuduğu belirlenen zanlının akrabalarının aksine eşiyle mutlu bir evlilik yaşadığını söylemesi şüpheleri arttırdı. Bunun üzerine Yalova Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ 'İTİLEREK' DÜŞTÜĞÜ KANAATİNE VARDI

Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, son çare olarak Gaziantep’te 2020 yılında balkondan düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen’in bilirkişi heyetine başvurdu. Heyet bölgede yaptığı ayrıntılı incelemede olayın intihar ya da kaza sonucu olmadığını, maktulün itilmek suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine vardı.

Bilirkişi raporunda, Semiha Sözer’in kayalıklarda bulunduğu yer ile düştüğü yer arasında fark olduğu belirtildi. Raporda ayrıca Semiha Sözer’in kafatasındaki ve elindeki kırıkların oluş şekli itibarıyla arkadan hızlı bir şekilde itildiğinin değerlendirildiği, maktulün bulundukları 1 metrelik düz alandan ancak koşarak atlaması halinde bulunduğu yere düşebileceği belirtildi.

Raporda Semiha Sözer’in elbiselerinde herhangi bir sürüklenmeye bağlı bir ipucunun da bulunmadığına yer verildi.

Öte yandan ekipler, olay öncesinde zanlının eşini aldattığına dair herhangi bir bulguya rastlamadı. 2022 yılında evlenen çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığı da öğrenildi. Zanlı E.N.S.’nin eşine çocuk istemediğine dair telefon mesajları gönderdiği de belirlendi.


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