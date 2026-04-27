Senaristlerden maden işçilerine dayanışma ziyareti

​Ankara’da hak arama mücadelelerini sürdüren maden işçilerine bir destek de senaristlerden geldi. Kurtuluş Parkı’ndaki direniş alanını ziyaret eden Ankaralı senaristler, işçilere "Sizin onurlu hikayenizi asla unutmayacağız" iletisini aktardılar. Ziyaret sırasında işçilere tüm senaristler adına bir buket çiçek sunuldu. Senaristlerin çiçekle birlikte ilettiği, "Yerin yüzlerce metre altında yazdığınız o onurlu hikayeyi asla unutmayacağız. Tüm senaristler namına..." notu, alandaki işçiler ve sendika temsilcileri tarafından büyük alkış aldı.