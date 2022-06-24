Sendikal hakları için mücadele eden Smart Solar işçileri fabrikayı işgal etti
Gebze'de Smart Solar işçileri, patronun işten atma saldırılarına karşı fabrikayı işgal etti. Yaklaşık 250 işçi fabrikayı terk etmiyor.
İşçilerin sendikal hakları için mücadele ettiği Smart Solar fabrikasında bir temsilci işten atıldı. İşçiler gelişmenin ardından iş durdurdu.
soL Haber Portalı’nda yer alan habere göre; Kocaeli Gebze'de Birleşik Metal-İş Sendikası'nda örgütlü Smart Solar işçileri, patronun işten atma saldırılarına karşı fabrikayı işgal etti. Üretimi durduran yaklaşık 250 işçi fabrikayı terk etmiyor.
Smart Solar işçileri bir süredir sendikal hakları için mücadelede etmekteler.
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