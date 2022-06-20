ABD’de ilk sendikalaşan Apple Maryland çalışanları oldu

20 Haziran 2022 Pazartesi, 00:00

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği Baltimore şehri yakınındaki Towson’da çalışan 100’den fazla işçinin katıldığı oylamanın 65’e 33 kabul edildiğini açıkladı.

Kararla ilgili görüşü sunulan bir Apple temsilcisi “Henüz ekleyecek bir şeyleri olmadığını” söyledi.

ABD’de Amazon, Starbucks gibi büyük şirketlerde sendikalaşma hareketleri hız kazanıyor.

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği ve Apple çalışanları geçen ay Apple CEO’su Tim Cook’a konu hakkında bir bildirim gönderdiklerini açıkladı. Çalışanlar, mevcut koşullarda sahip olmadıkları hakları almak istediklerini söyledi.

Atlanta'da sendikalaşmak isteyen Apple çalışanları ise gözdağı verildiğini iddia ederek geçen ay taleplerini geri çekmişti.