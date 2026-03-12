Seninle gurur duyuyoruz Almira! Tuzla Belediyesi'nden 5 yaşındaki küçük kanser savaşçısı için balonlu kutlama!

Tedavi sürecini başarıyla tamamlayan 5 yaşındaki Almira, Tuzla’da balon uçurmak istediğini dile getirdi.

Almira’nın bu isteği üzerine Tuzla Belediyesi de özel bir etkinlik organize etti. Almira’nın annesi Leman Rüzgar, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Tuzla Belediyesi’ne seslenerek, "Balonlar bu sefer Almira için 22 Mart’ta Tuzla Meydanı’nda uçuyor. Almira kanseri yendi. Doğum gününde bir balon ile bize eşlik eder misiniz?" dedi.

"TÜM TUZLALI KOMŞULARIMIZI BEKLİYORUM"

Almira’nın annesi Rüzgar’ın çağrısına yanıt veren Başkan Bingöl, Almira ile bir araya gelerek, 22 Mart Pazar günü Tuzla Sahil Tören Alanı’nda gerçekleştirilecek etkinliğe, tüm Tuzlalıları davet etti.

Almira’nın kanseri yendiğini belirten Başkan Bingöl, kutlama yapmak istediklerini belirterek, "22 Mart günü saat 14.00’te Tuzla Sahil Tören Alanı’nda bir araya geliyor ve kanseri yenişini kutluyoruz. Bu umutlu yolculuğunda Almira’nın sonuna kadar yanındayız. Tüm Tuzlalı komşularımızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.