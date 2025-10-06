Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Serdar Öktem kimdir? Avukat Serdar Öktem kaç yaşında, nereli? Serdar Öktem neden öldü?

SERDAR ÖKTEM KİMDİR?

Serdar Öktem, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Özellikle ceza hukuku, icra ve iflas hukuku, şirketler hukuku, fikri sınai haklar hukuku, gayrimenkul hukuku, aile hukuku, tüketici hukuku ve ticaret hukuku alanlarında çalışmalar sürdürmektedir.

AVUKAT SERDAR ÖKTEM NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki ofisinin önünde uzun namlulu silahlara hedef olan Avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti.

"MASKELİ ADAMLAR" AYRINTISI

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; saldırganların iki farklı araç içerisinde maskelerle birlikte geldiği öğrenildi. Öte yandan saldırganların uzun namlulu silah kullandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin de olduğu dava ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin MHP’li avukat Serdar Öktem ile eski Cinayet Büro Amiri’nin yargılandığı davanın birleştirilmesine karar vermişti.