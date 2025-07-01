Sermayeden 1,2 milyon lira maaş aldığı iddia edilmişti: Prof. Dr. Harun Çiftçi'den Fatih Altaylıya suç duyurusu!

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin önceki rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, hakkında döner sermayeden ayda 1 milyon 210 bin TL maaş aldığı yönündeki iddiaları reddetti. İddiaları gündeme getiren gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Çiftçi, dört yıl boyunca döner sermayeden böyle bir maaş almadığını söyleyerek, “Hakkımda ortaya atılan rakamların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Yapılan haberler yanıltıcıdır” dedi. Asılsız haberlerle ilgili yasal süreçlerin devam edeceğini vurgulayan Çiftçi, “Çankırı Başsavcılığı’na Fatih Altaylı hakkında yalan haber yapmak, kişilik haklarına müdahale ve rencide edici ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.

DENİZ ZEYREK VE ALPER AKSOY'A DA DAVA AÇTI

Çiftçi, ayrıca gazeteciler Deniz Zeyrek ve Alper Aksoy hakkında da benzer iftiralar nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Çankırı Karatekin Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi hakkında döner sermayeden aylık 1,2 milyon TL’ye yakın ödeme aldığı yönünde ciddi yolsuzluk iddiaları gündeme gelmişti. Akademisyenler tarafından yapılan açıklamada, Çiftçi’nin yasa gereği alabileceği döner sermaye ek ödemelerinin sınırlarını aşarak yaklaşık dört yıl boyunca sistematik şekilde yüksek miktarlarda ödeme aldığı öne sürüldü. Ayrıca, kurumun geçmiş yıllara ait birikimlerinin son iki yılda ‘yeni gelir’ gibi gösterilerek bu yüksek ödemelerin yapılmasında kullanıldığı belirtildi.

Akademisyenler, bu süreçte döner sermaye gelirlerinden kendi paylarının kesildiğini ve usulsüzlüğe karşı çıkan Döner Sermaye İşletme Müdürü’nün görevden alınarak emekliliğe zorlandığını da iddia etti.

İddiaların ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde büyük tepki oluştu ve Çiftçi görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Mevlüt Karataş rektör olarak atandı.