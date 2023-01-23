Serter: Yerli kepenk indiriyor, yabancı sermaye korkuyor

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 09:09

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 09:09

CHP Milletvekili Bedri Serter, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce açıklanan Aralık ayı açılan ve kapanan şirket istatistikleri sonrası açıklama yaptı. Hükümetin politikalarını eleştiren CHP’liSerter, AKP iktidarının ülkeyi her geçen gün belirsizliğe sürüklediğini belirterek “Demokrasinin olmadığı, tek adam rejiminin kurumları, hakkaniyeti, adaleti yok ettiği bir ülkede maalesef ticaret dünyası da yarına dair güvenini kaybediyor ve belirsizliğe sürükleniyor. Nitekim, TOBB tarafından son yayınlanan Aralık 2022 kapanan ve açılan şirket istatistiklerine baktığımızda bunu net bir şekilde görebilmemiz mümkün. Tek adam rejiminin uyguladığı politikalar sonucunda oluşan yüksek enflasyon, artan maliyetler ve belirsizlik nedeniyle ayakta kalamayan işletmeler kepenk kapatmak zorunda kalıyor. TOBB verilerine göre, sadece Aralık ayında Türkiye genelinde kapanan şirket sayısı yüzde 177 artarken, kurulan şirket sayısı ise sadece yüzde 14 oranında artmıştır. Geçen sene ülkemizde 24 binden fazla şirket kapanmıştır. Türk halkı adalete, demokrasiye, özgürlüklere tek adam rejiminin baskıları sonucu susamıştır. Bu da CHP iktidarımızda bu baskıcı rejimin son bulması ile kadın ve genç girişimcilerimizin yatırım yapma alanları genişletecek ve istekleri arttıracaktır” diye konuştu.

“GÜVEN VEREN İZMİR’DE YATIRIMLAR ARTIYOR”

Bedri Serter, TOBB verilerini değerlendirirken; İzmir’e dair olan verilere de paylaştı. Ticaret hayatına dair ülke genelinde tablo karamsar bir tablo olmakla beraber, özgürlüğün, demokrasinin, hukuk ikliminin hüküm sürdüğü İzmirimizin kıymetini dünyanın ve yatırımcıların bildiğini TOBB verilerinin kendilerine gösterdiğini dile getiren Serter, “Son bir yılda, İzmir’e yatırım yapan yabancı sermayeli şirket sayısı, 2022’de 332’den 545’e çıkmıştır. İzmir’e yabancı ortaklı sermayeli yatırım miktarının 104 milyondan 259 milyona çıktığı görülmektedir. Yine, İzmir’e dair verilere baktığımızda, 2022 yılında, İzmir’de, ağırlıklı olarak imalat sektöründe ve toptan perakende sektöründe faaliyet gösteren toplam 8136 şirketin kurulduğunu, 2021 yılında bu sayının 6654 olduğu görülmektedir. 2022 yılında, İzmir’e yatırım yapan şirketlerin sermayeleri 5 milyar 634 milyon TL’yi bulurken, 2021’deki bu sermaye miktarının 2 milyar 829 milyon TL olduğu görülmektedir. İzmir’e gelen yabancı sermayenin ağırlıklı olarak serbest bölgelerde yapılan yatırımlara dair olduğu görülürken, en fazla yatırım ise enerji, inşaat ve bilgisayar programlama ve yazılım alanlarına yapıldı. En çok yatırım yapan ülkelerin ise Rusya, Almanya, İran ve Azerbaycan olduğu görülmektedir” ifadelerini kullandı.

"CHP İKTİDARINDA İZMİR DÜNYA KENTİ OLACAK"

AKP iktidarının, son açıklanan 2023 yatırım programında da görüldüğü gibi, İzmir’e yapılması gereken yatırımlar için kaynak ayırmadığının altını çizen Serter şöyle konuştu: “Tek adam iktidarı her zaman İzmir’e kör olduğu için belediyelerimizin de her türlü hakkını gasp etmekte ve büyükşehir belediyesinin yatırımlarına bütçe ayırmamaktadır. Kentin acil ihtiyacı olan projeler söz verilmesine rağmen yapılmamakta, yatırımlar ertelenmekte, projelerin gerçekleşmesi için bulunan kaynakların kullanımına izin verilmemektedir. İzmirliler, merkezi hükümete verdiği 9 birim vergiden sadece 1’ini, İzmir’e yatırım olarak alabilmektedir. Bütün bu ayrımcılığa rağmen, İzmir’in kıymetini iş dünyası ve dünya bilmekte ve İzmir’e yabancı yatırımcı gelmeye devam etmektedir. Böyle bir gerçeklikle İzmir’in Yerel yönetimlerdeki başarısı ve demokrat kent kimliği CHP iktidarımızda Türkiye’deki tüm kentlerde örnek olacaktır. İktidarımızda Tüm dünya Ülkeleri Türkiye’de yatırıma koşacaktır. Çok az kaldı, CHP iktidarında İzmir’i dünya kenti, Türkiye’yi ise dünyanın ekonomik gücü en yüksek ülkelerinden biri yapacağız.