Okula servis ile giden veya gidecek olan öğrenciler için ebeveynler okul servis ücretlerini merak ediyor. Peki, Servis ücretleri ne kadar oldu? 2025 İstanbul, Ankara, İzmir okul servis ücretleri..



OKUL SERVİS ÜCRETLERİ SON DURUM 2025

İzmir'de 2025-2026 eğitim yılı için okul servis ücretleri belirlendi. Buna göre en yakın mesafe olan 0-3 kilometre için ücret; devlet okullarında 2 bin 762 TL, anaokulu ve özel okullarda 3 bin 313 TL yapıldı.

Araçlarda yardımcı personel (hostes) bulundurulması halinde ise mevcut fiyatlara yüzde 30 eklenerek en yakın mesafe 0-3 kilometre devlet okullarında 3 bin 590 TL, anaokulları ve özel okullarda da 4 bin 306 TL oldu.



Ankara'da, Ankara Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası ve Ankara Ticaret Odası tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için okul ve personel servis ücretlerine yüzde 50 zam talebinde bulunuldu ve servilere ise yüzde 30 zam yapıldı.

Geçtiğimiz dönem 16.745 liradan başlayan Ankara okul servis ücretleri yeni dönemde 0-3 kilometre arası 21.745,00 lira, 10-15 kilometre arası tarife ise 33.210,00 lira olacak. 15 kilometreden fazla olan mesafelerde kilometre başına ücret işliyor.

İstanbul'da servis ücretleri henüz kesinleşmedi ancak İstanbul Servis İşletmecileri yüzde 50 zam talebinde bulunuyor. Yüzde elli zam taleplerinin kabul edilmesi durumunda ise ücretin 3 bin 800 - 3 bin 900 lira olacağı bildirildi. En uzak mesafe ise 6100 liradan 9150 TL olacak.