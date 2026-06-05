Sevda Karaca'dan AYM'nin 'süresiz nafaka' kararına tepki: 'Nafaka hakkından vazgeçmiyoruz'

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Anayasa Mahkemesi’nin "süresiz nafaka" düzenlemesinin iptali kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada değerlendirdi.

"İKTİDAR YILLARDIR NAFAKA HAKKINI HEDEF ALIYOR"

Kararın kadınların medeni haklarına yönelik bir müdahale niteliği taşıdığını ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasındaki 'süresiz' ibaresini iptal etme kararı, kadınların büyük mücadele vererek kazandığı medeni haklara yönelen çok boyutlu bir saldırının önemli bir halkası. Ve en çok yoksul kadınları etkileyecek olan açık bir saldırı. İktidar yıllardır nafaka hakkını hedef alıyor. Yargı reformlarıyla, torba yasalarla, kamuoyunda yürütülen manipülasyon kampanyalarıyla kadınların boşanma hakkını fiilen sınırlandırmaya çalışıyor.

Ancak kadınların örgütlü mücadelesi bu girişimlerin önüne geçiyordu. Şimdi aynı hedefe Anayasa Mahkemesi kararı üzerinden ulaşmaya çalışıyorlar. Hukuk eliyle, yasa kılıfıyla hak gaspı tam da budur. Çünkü mesele hiçbir zaman birkaç örnek üzerinden anlatılan 'nafaka mağduriyeti' olmadı. Mesele, kadınların kendi hayatları hakkında söz söyleme hakkını daha da kısıtlamak, boşanmayı kadınlar açısından daha zor ve daha ağır bedeller ödenen bir sürece dönüştürmek."

"BUNUN NEDENİ KADINLARIN TERCİHLERİ DEĞİL, SİSTEMATİK TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER"

"Bugün boşanma nedeniyle yoksulluğa düşenlerin büyük çoğunluğu kadınlar. Bunun nedeni kadınların tercihleri değil, sistematik toplumsal eşitsizlikler. Yıllarca ev içi emeği üstlenen, çocukların bakım yükünü taşıyan, çalışma hayatından uzaklaştırılan, çalışma hayatında sömürüyü ve eşitsizliği katmerli olarak yaşayan kadınlar boşanma sonrasında yoksullukla karşı karşıya kalanlardır. Türkiye'de gerçek olan şudur: Şiddet gördüğü evlilikten kurtulmak için üç kuruşluk nafaka hakkından vazgeçen kadınlar vardır. Mahkeme kararı olmasına rağmen nafakasını düzenli alamayan kadınlar vardır. Çocuklarıyla birlikte yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veren kadınlar vardır. Can güvenliği ile yoksulluk arasında seçim yapmaya zorlanan kadınlar vardır."

Karaca şöyle devam etti:

"Bu karar tam da bu gerçekliğin üstünü örtüyor. Nafaka hakkının zayıflatılması, şiddet gördüğü evliliği sonlandırmak isteyen kadınların önüne yeni engeller koyacak. Kadınların bağımsız bir yaşam kurma imkanlarını daraltacak, ekonomik şiddeti derinleştirecek, kadınları ve çocukları daha büyük bir yoksulluğun içine itecek. Üstelik hedefte yalnızca yoksulluk nafakası da yok. Yıllardır 'nafaka zulmü' söylemiyle yürütülen kampanyaların sonunda, çocuklar için ödenen iştirak nafakası dahil olmak üzere nafaka hakkı bütünü tartışmaya açılıyor. Yani bu karar çocukların da geleceğini etkileyecek. Devletin görevi kadınların nafaka hakkını gasp etmek değil, eşitsizlikleri ortadan kaldırmaktır.

Sosyal yardımlar nafaka hakkının alternatifi değildir. Kadınların hakkı sadaka değil, güvencedir. Bu nedenle nafaka hakkının korunması mücadelesi; ücretsiz ve nitelikli çocuk bakım hizmetleri, kamusal eğitim ve sağlık hizmetleri, güvenli ve ucuz barınma olanakları, istihdamda öncelik ve mesleki eğitim hakkı gibi kadınların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak sosyal haklarla birlikte ele alınmalı. Böyle bir bütünlüklü mücadele programının başlığı olmalı.

Kadınların bağımlı ilişkilere mahkum edilmediği, şiddet karşısında yalnız bırakılmadığı, boşandığında yoksulluğa sürüklenmediği bir yaşam mümkün. Bunun yolu kadınların hakları ve hayatları için vereceği ortak mücadeleden geçiyor. Bunun yolu, kadınların medeni haklarına yönelen saldırıların tüm topluma yönelen, tüm işçi sınıfına yönelen saldırılar olduğunu bilerek topyekun mücadeleden geçiyor. Nafaka hakkından vazgeçmiyoruz. Kadınların eşitlik, özgürlük ve insanca yaşam hakkından vazgeçmiyoruz. Haklarımızdan, hayatlarımızdan, birlikte mücadeleden vazgeçmiyoruz."